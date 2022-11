Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2/11: Umberto ricatta Adelaide

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni trama dell’episodio di mercoledì 2 novembre: Umberto ricatta Adelaide e spera di mettere mano alle quote del Grande Magazzino

Grandi novità per tutti gli appassionati della soap Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni relative alla puntata prevista per questo mercoledì puntano gli occhi su Umberto, deciso a porre fine all’atteggiamento di Adelaide anche a costo di giocare sporco. Il commendatore, infatti, sfrutterà Marco per avere potere sulla contessa Di Sant’Erasmo. Umberto è ben consapevole che Marco è entrato in possesso di alcuni documenti a cui non avrebbe dovuto accedere per scrivere il proprio articolo riguardo il disastro del Vajont. Il commendatore pensa che quest’informazione sia un ottimo pretesto non solo per ricattare Adelaide e obbligarla a smettere di avere atteggiamenti aggressivi nei confronti dell’amata Flora, ma anche per riuscire a mettere di nuovo mano alle quote del Paradiso. La contessa, dal canto suo, in un primo momento si vede obbligata ad accettare l’accordo, ma troverà in Matilde una valida alleata per trovare una soluzione al nuovo problema.

Nel frattempo, Armando scopre un dettaglio inaspettato sulla personalità di Vito. Per tale ragione, il magazziniere, non appena lo incontra, gli chiede spiegazioni: Armando ha visto la foto di Maria nel portafoglio del suo interlocutore ed è preoccupato che possa trovarsi davanti una persona inaffidabile. Vito spiega le sue motivazioni e ammette di essere, in realtà, molto innamorato di Maria e avere una sua foto è un gesto simbolico che esprime il suo desiderio di stare sempre insieme a lei; inoltre, Vito approfitta della situazione per aprirsi e racconta ad Armando del luogo in cui è nato rivelandogli la sua età.

Anna rassicura Salvatore

Ulteriori anticipazioni tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che il rapporto tra Anna e Salvatore sta continuando. Quest’ultimo è sempre preoccupato riguardo la possibilità di un ritorno di fiamma, ma Anna è ferma nella sua decisione: la donna è convinta che il suo futuro è accanto al giovane Amato.

