Un Posto al Sole, anticipazioni 2/11: Viola sempre più legata a Damiano

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata di mercoledì 2 novembre: Viola continua a legarsi a Damiano; tra i due potrebbe sbocciare l’amore

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, una delle soap più seguite dal pubblico italiano: le anticipazioni tv relative all’episodio in onda questo mercoledì puntano gli occhi sul rapporto tra Viola e Damiano. La Giordano, infatti, è sempre più felice di passare il tempo con l’agente e, ogni volta che i due sono insieme, si raccontano dettagli sulla propria vita. In particolare, anche Damiano rivela alla donna le difficoltà che sta attraversando in famiglia. Viola, dal canto suo, ascolta di cuore le parole dell’agente e cerca a sua volta di dispensargli i migliori consigli di cui è capace.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Un Posto al Sole, anticipazioni 2 novembre: Manuela triste per il distacco di Niko

Nel frattempo, Manuela non riesce a gestire il distacco di Niko e non sa come agire per far comprendere all’avvocato quanto ci tiene a lui. Niko, dal canto suo, è concentrato sulla strategia da presentare in tribunale ed è sempre più freddo nei suoi riguardi. La donna, presa dall’ansia e dalla preoccupazione, prenderà un’importante decisione che turberà non poco l’animo del piccolo Jimmy.

Marina, intanto, continua a passare tragici momenti sotto il pugno di ferro di Fabrizio.

Lia continua a frugare nel seminterrato di Palazzo Palladini

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole rivelano che Lia è ancora intenzionata a frugare nel seminterrato di Alberto, ma durante il suo operare di nascosto all’improvviso Diego fa la sua comparsa. L’uomo la coglie in flagrante e pretende delle valide spiegazioni su perché la Longhi si trovi lì. Lia, colta di sorpresa, non sa come agire. Ammetterà a Diego quello che sta succedendo?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L’appuntamento con Un Posto al Sole è dunque fissato, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 20 e 50 su Rai 3

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it