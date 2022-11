Il Paradiso delle Signore, trama 3/11: Anna propone a Salvo un viaggio in crociera

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata giovedì 3 novembre: Anna, nel tentativo di rasserenare Salvatore, gli propone di fare un viaggio in crociera

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dagli italiani: le anticipazioni tv relative all’episodio previsto per questo giovedì pongono al centro le intenzioni di Anna. La donna, infatti, vedendo il giovane Amato preoccupato per la loro relazione, decide di rassicurarlo proponendo un viaggio in crociera. Salvatore, dal canto suo, prende di buon cuore la proposta, convinto che sia davvero il modo migliore per buttarsi tutto alle spalle e tornare a vivere con la Imbriani un rapporto felice e sereno. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma un’improvvisa telefonata da parte di Caterina, la madre di Anna, getta Salvo nello sconforto.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio di giovedì: Vittorio Conti aiuta Matilde

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, puntano gli occhi sul direttore Vittorio Conti, che non riesce a decifrare lo strano atteggiamento di Matilde degli ultimi giorni. Quando l’uomo nota un violento litigio tra Adelaide e Umberto, capisce che c’è sotto qualcosa e decide di mettere alle strette La Frigerio. Quest’ultima rivela l’intera faccenda e i ricatti che la contessa di Sant’Erasmo sta subendo da parte del commendatore: le azioni di Umberto stanno infatti avendo ripercussioni anche su Matilde che, per sfuggire alla situazione, sta prendendo in considerazione l’idea di andarsene dal Grande Magazzino. Conti decide di intervenire, ma prima di farlo chiederà aiuto a Roberto per avere le idee più chiare sul modo migliore di risolvere la faccenda.

Le prove per il ballo continuano

Nel frattempo, le Veneri del Paradiso si impegnano duramente affinché tutto sia pronto per il meglio per la serata speciale che si terrà nel Grande Magazzino. Iniziano dunque le prove generali in vista dell’evento.

Per scoprire come evolveranno le vicende de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi: l’appuntamento è dunque fissato come di consueto dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it