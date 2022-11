Il Paradiso delle Signore, spoiler 4/11: Umberto si scontra con il direttore Conti

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di venerdì 4 novembre: Umberto si scontra con Vittorio dopo che il direttore concede a Marco di pubblicare l’articolo

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap più amata e seguita dal pubblico italiano; le anticipazioni relative alla puntata prevista per questo venerdì vedono Umberto e Vittorio essere protagonisti di un duro scontro. Nel dettaglio, il direttore Conti ha autorizzato la pubblicazione dell’articolo di Marco sul disastro del Vajont per il Paradiso Market e al commendatore non è affatto piaciuto il suo gesto. Umberto, infatti, ora deve fare i conti con un cambio di strategia per tornare ad avere potere nei confronti di Adelaide; i due, tuttavia, hanno un diverbio. Matilde, dal canto suo, ha apprezzato molto la gentilezza di Vittorio ed è sua intenzione ringraziarlo in un modo unico e speciale.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio venerdì 4 novembre: Salvatore concede a Quinto e Anna di incontrarsi

Nel frattempo, Quinto ha fatto ritorno in città e si presenta in caffetteria. Salvo decide di dare fiducia ad Anna e lasciar loro i dovuti spazi, ma inizia a coltivare del riserbo sulla faccenda. Il giovane Amato comprende che non è un bene per lui continuare a ignorare quello che sta accadendo; cosa farà per ribaltare la situazione?

Maria, intanto, decide di non partecipare al ballo che si terrà al Paradiso. La sera, tuttavia, si trova da sola e casualmente incontra Vito. L’uomo approfitta della situazione per tenerle compagnia e proporsi come suo accompagnatore.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

La serata di ballo ha inizio, Vittorio e Matilde si concedono una danza

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che durante la tanto attesa serata di ballo, il direttore Conti propone a Matilde di danzare. Quest’ultima accetta di buon grado e sembra che tra i due stia finalmente nascendo un sentimento romantico. Sarà davvero così?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda degli episodi. L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è previsto, come sempre, dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

