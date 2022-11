Condividi su

Concorsi pubblici, Novara: 11 posti per Istruttore Amministrativo

Fino al 21 novembre 2022, sarà possibile inoltrare la propria candidatura come Istruttore Amministrativo per il Comune di Novara (11 posti messi a disposizione). Come riportato nel bando, il contenuto professionale del profilo di Istruttore amministrativo (categoria C) prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

• istruttoria di procedimenti amministrativi (anche finanziari e contabili, predisposizione e rilascio di

certificazioni), redazione di atti e provvedimenti, con inserimenti ed elaborazioni in sistemi informativi

(compresa l’attività di protocollazione fascicolazione ed archiviazione informatica); segreteria di commissioni; gestione dei procedimenti di accesso agli atti;

• organizzazione ed erogazione dei servizi, con rapporti di media complessità con soggetti esterni, cittadini, fornitori, ecc…;

• gestione dei rapporti con il pubblico per la raccolta di istanze di avvio del procedimento e per fornire

informazioni;

• responsabile designato al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Concorsi pubblici: modalità di registrazione e requisiti per accedere al concorso per Istruttore Amministrativo

Per essere ammessi gli interessati dovranno far pervenire la domanda entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami (21/11/2022) utilizzando esclusivamente l’apposito portale “Sportello Unico Digitale/ CONCORSI – SELEZIONI PUBBLICHE” presente nel sito www.comune.novara.it. Per la registrazione, è strettamente necessario dotarsi di SPID o Posta Elettronica Certificata.

Circa i requisiti, bisogna essere in possesso di Diploma di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (diploma di maturità) o di superamento dell’esame di Stato per la Scuola Superiore, oltre ai requisiti di base per ogni concorso pubblico (maggiore età, godimento di diritti civili e politici, non avere condanne penali né procedimenti in corso, aver assolto, nell’eventualità, agli obblighi di leva).

Per quanto riguarda la cittadinanza, il requisito da soddisfare è essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

