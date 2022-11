Il Paradiso delle Signore, spoiler 9/11: Adelaide vuole aiutare Marco

Condividi su

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio mercoledì 9 novembre: Adelaide prova a far voltare pagina al nipote

La soap più amata dagli italiani, Il Paradiso delle Signore, torna ad appassionare i fan con i suoi colpi di scena ed intrighi; le anticipazioni tv relative all’episodio in onda mercoledì puntano gli occhi sulla contessa Di Sant’Erasmo. Nel dettaglio, Adelaide si rende conto che Tancredi sta mettendo il bastone tra le ruote a Marco, impedendogli di riprendere in mano la propria carriera. Adelaide, tuttavia, non si arrende ed è più che intenzionata ad aiutare il nipote; per farlo, cerca nuovi colloqui di lavoro affinché Marco possa finalmente buttarsi alle spalle la brutta situazione che sta affrontando.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 11/11: Salvatore parte per Londra lasciandosi tutto alle spalle

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata mercoledì: Elvira prova a risollevare l’umore di Salvatore

Nel frattempo, tra le ragazze del Paradiso c’è molta preoccupazione per il triste periodo che sta passando Salvatore. In particolare, Elvira è spinta umanamente ad aiutarlo in prima persona. Nel tentativo di risollevare il morale del giovane Amato, Elvira mette in atto una nuova idea che però si rivela più un danno che una soluzione: Salvatore fraintende le buone intenzioni della ragazza e reagisce male alle sue azioni. Elvira, dal canto suo, è molto dispiaciuta per l’aggressività subita e, delusa dall’andamento delle cose, non sa come comportarsi.

Vittorio si schiera contro Umberto per sostenere Ezio

Ulteriori anticipazioni tv su Il Paradiso delle Signore pongono al centro la figura di Vittorio. Il direttore Conti, infatti, essendo molto dispiaciuto per le difficoltà che sta attraversando Ezio, decide di prendere le sue difese adottando il pugno di ferro nei confronti di Umberto. Per risolvere la faccenda, inoltre, chiederà consiglio a Roberto.

Vito, intanto, vuole organizzare una sorpresa per Maria, ma questa volta non ha alcuna intenzione di rimanere anonimo; che tra i due possa finalmente scattare la scintilla?

Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi. L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è previsto, come al solito, dal lunedì al venerdì alle ore 16 e 05 su Rai 1.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it