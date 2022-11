Adeguamento Pensioni 2023. C’è conferma e percentuale. I dettagli

Condividi su

Pensioni indicizzate dal 2023. C’è la conferma e la percentuale. I dettagli

Buone notizie per i pensionati di tutta Italia. In giornata è stata ufficializzata la decisione di aumentare le pensioni indicizzandole all’inflazione di quest’anno. L’adeguamento delle pensioni è passato ufficialmente da un decreto ministeriale firmato dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Considerata la crisi inflattiva, è facile capire che si tratterà di un adeguamento da record, per mantenere il più stabile possibile il reddito reale dei pensionisti.

Adeguamento pensioni: benefici per tutti. Adeguamento da record

L’adeguamento sarà pieno (100%) per gli assegni che arrivano a 4 volte al minimo stabilità dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, fissato alla cifra di 525,38 euro. L’adeguamento scenderà al 90% per i trattamenti compresi tra 4-5 volte il minimo e al 75% per le pensioni sopra la soglia di 5 volte il minimo pensionistico. Un adeguamento che porta con sé, quindi, un elemento di progressività.

Stando all’ultimo dato fornito dall’ISTAT su cui si basa l’adeguamento, l’incremento sarà del 7,3% sul lordo della mensilità. Una percentuale – quella dell’inflazione – che se dovesse salire, garantirebbe un conguaglio a posteriori ai pensionisti. Andando sui numeri reali, si parla di un incremento netto di 38 euro per le pensioni minime; e ancora, di 52 euro per chi riceve ogni mese 1.000 euro lordi.

