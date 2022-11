Concorsi Pubblici Campania: le tempistiche del maxi concorso

Condividi su

Concorsi Pubblici Campania: 5.000 posti tra Comuni e Regione

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca porta avanti il progetto di indire un maxi concorso per assumere 5.000 persone negli Enti Pubblici. Si parla di una suddivisione tra la Regione Campania e gli Enti Locali, con questi ultimi che devono segnalare alla Regione le aree dove c’è necessità di intervento. L’ampliamento e il rinnovamento dell’organico delle Amministrazioni è così al centro della programmazione politica della Regione Campania. Per De Luca si tratta di un incentivo fondamentale, che serve a dare lavoro a migliaia di giovani uomini e donne della Campania e permettere loro di rimanere sul territorio.

Il bando sarà pubblicato direttamente sul sito della Regione Campania, A QUESTO LINK.

Il Presidente della Regione Campania De Luca, nella sua consueta diretta del venerdì pomeriggio, ha parlato ampiamente del maxi concorso pubblico che sarà indetto a breve. De Luca afferma che “Ci carichiamo noi le spese per il concorso che saranno di almeno 10 milioni di euro e paghiamo noi la formazione professionale. Chiudiamo l’operazione entro il 2023 e, se ce la facciamo, entro l’estate. Si tratta di un aiuto straordinario per i sindaci e per l’attività ordinaria, nonché per i progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”

Altro elemento decisamente rilevante, è l’accelerazione sui tempi di formazione. Come afferma lo stesso Presidente di Regione, “vogliamo dare tempi estremamente accelerati: anziché nove mesi di formazione, facciamo tre mesi di formazione presso i Comuni, per quelli che si aggiudicano il concorso, dopo tre mesi il Comune fa un colloquio orale e decide l’assunzione”. Insomma, una corsa contro il tempo per provare a frenare l’emorragia di giovani migranti che non accenna ad arrestarsi.

