Sondaggi elettorali Swg, Fratelli d’Italia balza per la prima volta oltre il 30%

Gli italiani vogliono la politica dei porti chiusi alle navi che trasportano immigrati

Qualcuno se l’aspettava già alle elezioni del 25 settembre, pensano in un effetto bandwagon a vantaggio dei favoriti, ma alla fine Fratelli d’Italia ha avuto solo poco più di quanti gli attribuivano i sondaggi. Ora, però, con la luna di miele in atto con il nuovo governo, il raggiungimento della soglia del 30% da parte del partito di maggioranza relativa è realtà.

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg è arrivato, nello specifico, al 30,1%, crescendo del 0,7% in una settimana. A differenza di altre occasioni, però, questo incremento di consenso non è avvenuto a spese degli alleati. Sono in recupero, infatti, anche la Lega, che sale all’8,1%, guadagnando lo 0,4%, e Forza Italia, che riacquista mezzo punto, andando al 6,8%, anche se rimane ben al di sotto del risultato del 25 settembre.

Le tre forze principali del centrodestra ora sono al 45%, il 2,1% in più di quanto avevano ottenuto alle politiche, anche se il merito dell’aumento è tutto di Fratelli d’Italia.

All’opposizione si rafforza la posizione del Movimento 5 Stelle come secondo partito: cresce di due decimali e arriva al 17%, mentre il Pd rimane fermo al 16%.

Azione/Italia Viva perde, invece, quattro decimali, scivolando dietro la Lega, ma rimanendo con l’8% al di sopra del risultato del 25 settembre.

Giù, del 0,2%, anche Verdi e Sinistra, ora al 3,8%, mentre +Europa sale dal 2,7% al 2,9%.

Tra le forza più piccole male Italexit che lascia sul terreno lo 0,4%, andando al 2,1%, e Unione Popolare, che va dall’1,6% all’1,3%. Le formazioni sotto l’1% scendono dal 4,6% al 3,7%

Sondaggi elettorali Swg, per il 54% tra Italia e Francia sull’immigrazione ha ragione la prima

Naturalmente con la vicenda Ocean Viking e il blocco parziale degli sbarchi dalle navi delle Ong il tema più caldo attualmente è tornato a essere l’immigrazione.

Sotto alcuni aspetti l’opinione degli italiani è chiara. Secondo i sondaggi elettorali di Swg vogliono il blocco navale per impedire gli arrivi via mare dei migranti. È favorevole il 52%, il 2% in più di un anno fa. Nel 2017 e 2018, tuttavia, la percentuale era nettamente superiore, del 61% e del 63%.

Il 57%, poi, è per la politica dei porti chiusi. Vi è però un’enorme divisione nell’elettorato. È a favore il 94% di chi vota centrodestra, mentre solo il 12% dei sostenitori del Pd. Tale posizione è di minoranza anche tra i pentastellati e chi è per Azione/Italia Viva (32%)

Nello specifico, sulla questione Ocean Viking, gli italiani appaiono più spaccati. Se per un terzo il fatto che sia giunta infine a Tolone, in Francia, è stato una vittoria dell’Italia, per il 20% è invece stato una sconfitta. Per il 36%, tuttavia, non si è trattato né di una vittoria né di una sconfitta.

Ritorna a esserci una chiara maggioranza se si parla dello scontro tra Italia e Francia sull’immigrazione: per il 54% ha ragione il governo italiano, mentre solo per il 12% quello francese. Per il 34%, invece, nessuno dei due.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati con metodo Cawi-Cami-Cati su 1200 soggetti tra il 9 e il 14 novembre 2022

