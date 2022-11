Condividi su

Sondaggi Tp: Ong, per 1 italiano su 2 giusto non far sbarcare una parte di immigrati

La maggioranza degli italiani (50,7%) ritiene giusta la scelta adottata nei giorni scorsi dal governo Meloni di impedire lo sbarco a una parte degli immigrati giunti sulle navi delle Ong. Tra questi, il 30,5% ritiene che andrebbe completamente bloccato qualsiasi sbarco mentre eventuali domande di asilo andrebbero fatte esaminare fuori dall’Italia. Il 28,6% considera il divieto non corretto: “bisognerebbe far sbarcare tutti e poi espellere chi non ha il diritto all’asilo”. Un ulteriore 18,7% pensa che il divieto sia disumano e che andrebbero accolte tutte le persone senza distinzioni e senza respingimenti. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l’8 e il 10 novembre.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: l’opinione degli italiani su modifiche a superbonus 110% e RdC

Allo studio del governo c’è la modifica di due misure: reddito di cittadinanza e superbonus 110%. Sul primo le posizioni sono diverse: il 38,4% è d’accordo su una sua modifica a patto che i percettori del RdC possano rifiutare un’offerta di lavoro se paga e mansione non sono dignitosi. Di diverso avviso il 34,1% secondo cui chi prende il reddito di cittadinanza deve accettare qualsiasi lavoro gli venga offerto. Contrario ad ogni modifica il 7,8% mentre il 19% vorrebbe l’eliminazione tout court della misura.

Fonte: Termometro Politico

Meno sfumate le opinioni sul superbonus 110% dove esiste una larga maggioranza (60,4%) favorevole ad una modifica, ma non ad una cancellazione. Il 19,3% lo vorrebbe lasciare così com’è mentre il 17% vuole una sua cancellazione considerandolo un incentivo sbagliato.

Fonte: Termometro Politico

Sono pochi coloro i quali hanno cambiato idea sulla guerra in Ucraina (sotto il 20%). Il 43,2% continua a sostenere Kiev anche adesso, il 15,8% continua a non parteggiare per nessuno mentre il 18,5% ritiene che la Russia abbia avuto ed ha tuttora delle valide ragioni per condurre questa guerra.

Fonte: Termometro Politico

L’indice di fiducia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni rimane quasi stabile sotto il 50% al 45%. Novità dalle intenzioni di voto: Azione/Italia Viva cresce all’8,4% e supera la Lega (8,3%) e diventa la quarta forza politica del Paese dietro a Fratelli d’Italia (ancora in crescita al 28,4%) Pd e M5S (stabili rispettivamente al 17,4% e al 16,5%). Forza Italia cede ancora due decimi e scivola al 6,6%, seguono Sinistra Italiana/Verdi (3,6%), +Europa (2,5%), Italexit (2,2%), Unione Popolare (1,8%) e Italia Sovrana (1,4%).

Fonte: Termometro Politico

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4000 interviste raccolte tra l’8 e il 10 novembre 2022

