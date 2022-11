Sondaggi elettorali Swg, scende il centrodestra a causa del calo di Lega e Forza Italia

Condividi su

Italiani spaccati sullo stralcio delle cartelle esattoriali

Dopo il deciso aumento di settimana scorsa questa settimana il centrodestra sembra essere vittima di una decisa battuta d’arresto.

Secondo i sondaggi elettorali di Swg sono i due anelli più deboli, Lega e Forza Italia, a subire un calo sostanziale. La formazione di Salvini perde mezzo punto e va al 7,6%, mentre quella di Berlusconi scende del 0,4% ed è ora al 6,4%, molto al di sotto della percentuale raggiunga il 25 settembre.

L’ulteriore aumento di Fratelli d’Italia, che va dal 30,1% al 30,4%, non basta a compensare questi dati.

Dove va il consenso? Soprattutto nei partiti più piccoli. Le liste sotto l’1% infatti aumentano del 0,3%, andando al 4,2%, Unione Popolare e Sinistra Italiana/Verdi del 0,2%, e arrivano all’1,5% e al 4%.

Unica eccezione, il Pd, che recupera due decimali e sale al 16,2%. Diminuisce lo scarto con il Movimento 5 Stelle, che è al 16,9%, ma parliamo comunque di un valore di quasi tre punti più piccolo di quello delle elezioni.

Scende, anche solo di un decimale, pure Azione/Italia Viva, ora al 7,9%, mentre gli ex alleati di +Europa lo 0,1% lo guadagnano e raggiungono così il 3%

Sondaggi elettorali Swg per gli italiani le tasse vanno tagliate solo ai poveri

Il tema di maggiore attualità ora è la manovra economica. Come sempre al centro c’è la riduzione delle tasse.

Per il 41% degli italiani il governo riuscirà ad abbassare la pressione fiscale, anche se per il 33% solo di poco. Per il 31% rimarrà la stessa, mentre il 13% crede che aumenterà.

Naturalmente gli elettori della maggioranza sono molto più convinti di quelli dell’opposizione delle chance di riuscita dell’esecutivo.

Secondo gli stessi sondaggi elettorali vi è una nettissima preponderanza di favorevoli a un abbassamento delle tasse solo a chi ha redditi bassi. Per il 56% (il 73% tra i pensionati) si devono privilegiare quelli con entrate inferiori ai 15mila euro, per il 59% a quelli con reddito tra 15 e 28 mila euro.

Molti meno, il 32%, credono che siano da beneficiare anche coloro che arrivano al 32%. E quasi nessuno quelli più ricchi.

Per il 21% e il 22% rispettivamente le tasse vanno tagliate a partite Iva e aziende.

Venendo ai provvedimenti ve ne è uno che spacca l’elettorato, è la rottamazione totale o parziale delle cartelle esattoriali.

Per il 34%, che diventa il 51% tra gli elettori di centrodestra, è giusta, mentre il 35% è contrario. Una quota non piccola, il 31%, non è né favorevole né contrario.

Sulla questione della flat tax per gli stessi sondaggi elettorali quasi metà degli italiani pensa che la tassazione debba essere progressiva. È l’opinione del 69% di chi vota forze dell’opposizione e del 34% di quelle della maggioranza.

Solo il 14% crede che una riforma fiscale dovrebbe introdurre la flat tax, mentre per il 21% dovrebbe esistere la solo per alcune categorie, con una tassazione progressiva per altre.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati con metodo Cawi tra il 16 e il 18 novembre su 800 soggetti, fatta eccezione per quelli sulle intenzioni di voto, che sono stati fatti tra il 16 e il 21 su 1.200 con metodo Cati-Cami-Cawi

