Noipa Bonus 150 euro: C’è la data per l’accredito

Tra pochi giorni, i dipendenti pubblici che dispongono dei requisiti per ottenere il bonus 150 euro promosso dal Governo Draghi si vedranno l’accredito sul proprio conto corrente. Ricordiamo, a chi avesse dei dubbi, che i beneficiari sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l‘INPS. Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione prevista. La norma si applica al settore scolastico, agli Enti di ricerca con pagamento tramite NoiPA e all’AFAM. Per chi ha già ricevuto il pagamento di novembre (oggi si comincia con il ciclo di pagamento delle rate ordinarie) ma non ancora il bonus da 150 euro, non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi: il bonus non solo viene emesso con cedolino speciale, ma viene anche erogato in un secondo momento. La data è praticamente certa: il 28 novembre 2022 la quasi totalità degli aventi diritti al bonus all’interno della Pubblica Amministrazione potrà constatare l’accredito sul proprio conto.

Noipa, dopo bonus 150 euro, pagamento anticipato di rata di dicembre e arretrati

Ricordiamo che in seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degli arretrati per l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). Si tratta di somme da assegnare al comparto degli enti locali che vanno da 1.565 a 2.900 euro, con incremento netto che si aggira intorno ai 100,27 euro mensili per tredici mensilità.

La rata ordinaria sarà pagata a partire dal 14 dicembre. Gli arretrati, invece, arriveranno pochi giorni prima di Natale. Di seguito, la tabella di tutti gli arretrati netti per fascia e ruolo.

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

