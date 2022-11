Condividi su

Taglio cuneo, Rdc, Cigs, voucher: le misure sul lavoro in Legge di Bilancio

Nella Legge di Bilancio 2023 importanti misure a favore dei lavoratori autonomi, l’estensione della Flat Tax e la tassa piatta “incrementale”, ma anche tantissimi interventi riguardanti i dipendenti e gli inoccupati. Taglio cuneo fiscale e contributivo, congedo parentale, Cigs, voucher, incentivi per le aziende che assumono ma anche nuove regole sul Reddito di Cittadinanza. Uno panoramica.

Taglio cuneo: cosa prevede la manovra?

Tra i punti più importanti della Legge di Bilancio 2023 di certo il taglio del cuneo fiscale e contributivo. Sulla scia di quanto attuato durante il Governo Draghi anche l’esecutivo Meloni ha confermato la riduzione della tassazione per i lavoratori dipendenti in misura pari a 2 punti per i redditi fino a 35mila euro lordi e di 3 punti per quelli entro i 20mila euro lordi.

Sempre a proposito del lavoro dipendente significativa la misura che prevede un congedo all’80% (prima al 30%) per la madre lavoratrice fino al sesto anno di vita del figlio. Infine, a favore dei lavoratori dipendenti l’abbassamento dal 10 al 5% della tassazione sui premi di produttività, i cosiddetti “fringe benefit”, fino alla soglia dei 3mila euro e per chi non supera gli 80mila euro di reddito.

Incentivi alle assunzioni, RdC, voucher, Cigs

Taglio del cuneo, congedo e fringe benefit: nella Legge di Bilancio per il prossimo anno però anche altre misure dedicate al lavoro dipendente. Innanzitutto, arriveranno nuovi incentivi per le assunzioni: per i percettori del Reddito di Cittadinanza e le donne lo sgravio per le aziende sarà pari al 100% (varrà per 12 mesi e fino a un massimo di 6mila euro), inoltre, viene confermato lo sconto totale (per tre anni) previsto per l’assunzione o la trasformazione di contratti a tempo indeterminato per gli under 36.

Spazio nella manovra anche al ritorno dei voucher relativi al lavoro stagionale che erano stati aboliti dal Governo Gentiloni – il limite di utilizzo sale da 5mila a 10mila euro – e a un rifinanziamento della Cigs, la cassa integrazione guadagni straordinaria, per le aziende più in difficoltà.

