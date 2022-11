Condividi su

Mutui 2023: quali novità in arrivo con la Legge di Bilancio? Ultime

Mutui 2023: diverse novità sui piani di ammortamento per l’acquisto degli immobili nella Legge di Bilancio per il prossimo anno. Da segnalare in particolare due misure: l’estensione del fondo di solidarietà e la conferma delle agevolazioni per gli under 36. Un po’ di dettagli su entrambi gli interventi.

Taglio cuneo, Rdc, Cigs, voucher: le misure sul lavoro in Legge di Bilancio

Mutui 2023: conferma per le agevolazioni dedicate agli under 36

Mutui 2023: nella Legge di Bilancio per il prossimo anno non manca il capitolo relativo ai piani di ammortamento dedicati all’acquisto di un immobile. Due in particolare gli interventi previsti dal Governo Meloni. In primis, la conferma per tutto il prossimo anno delle agevolazioni (Esenzione totale da imposta di registro, ipotecaria e catastale) previste per gli under 36 con Isee inferiore ai 40mila euro e i nuclei mono-genitoriali con figli minori che vogliono acquistare la prima casa.

A partire dall’introduzione nel giugno 2021 questo prodotto ha rappresentato una fetta sempre più significativa delle nuove richieste ma il rialzo dei tassi d’interesse voluto dalla BCE aveva bloccato di fatto le concessioni da parte degli istituti di credito, l’intervento previsto in manovra, insieme a quello già presente nel Decreto Aiuti Quater di fatto servirà a sbloccare la situazione.

Rifinanziato il Fondo di solidarietà

Mutui 2023: altro intervento sul tema quello che riguarda il rifinanziamento – con 430 milioni di eiro – del Fondo di solidarietà con parallela riproposizione della platea “allargata” definita durante la pandemia. Quindi, al Fondo che permette di sospendere le rate del mutuo potranno accedere anche per tutto il prossimo anno lavoratori in Cassa Integrazione ma anche disoccupati, Partite Iva che hanno registrato un pesante calo del fatturato e cooperative edilizie.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it