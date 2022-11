Noipa Bonus 150 euro: Fissata la data per l’accredito

Condividi su

Noipa Bonus 150 euro: data fissata per l’accredito

Finalmente c’è la data per l’accredito del bonus 150 euro per i dipendenti pubblici. Tra le ultime misure di sostegno messe in campo dal Governo Draghi per far fronte all’emergenza inflattiva, il bonus 150 euro sarà accreditato a tantissimi dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che I beneficiari sono stati individuati mediante apposite comunicazioni tra il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) e l’INPS. Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione prevista. La norma si applica al settore scolastico, agli Enti di ricerca con pagamento tramite NoiPA e all’AFAM. Una procedura semplificata su cui si è trovato l’accordo con i sindacati e che ha soddisfatto tutte le parti.

Noipa bonus 150 euro: accredito previsto per il 29 novembre

Nella mattinata di lunedì 29 novembre sarà accreditato il bonus da 150 euro per tutti coloro che, all’interno della Pubblica Amministrazione, dispongono dei requisiti. Ricordiamo, inoltre, che questa indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Per quanto riguarda i prossimi pagamenti, Per quanto riguarda la rata ordinaria, Da mercoledì 14 dicembre è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali; da giovedì 15 dicembre arriverà il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità, Ricerca e Istruzione; da venerdì 16 dicembre è previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale VVF che sono rientrate nell’emissione speciale della metà del mese. Nel pagamento di metà mese sarà compresa anche la tredicesima.

Gli arretrati saranno invece accreditati circa una settimana dopo, in una fascia che va dal 20 dicembre al 23 dicembre. QUI, la tabella per calcolare l’importo netto aggiuntivo.

