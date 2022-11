Condividi su

NoiPa cedolino dicembre 2022: ecco le cifre per ogni fascia e ruolo

In seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degli arretrati per l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). A queste, si aggiungono gli arretrati per anche le altre mensilità dell’anno corrente e al netto delle indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nell’ultima busta paga. Si tratterà di una vera e propria busta paga da record, la più alta in assoluto in termini di valore nominale. Senza includere la tredicesima, vi mostriamo l’importo netto aggiuntivo fascia per fascia.

Noipa Cedolino dicembre 2022: la tabella degli incrementi in busta paga per arretrati 2019-2021

Di seguito, la tabella con gli importi aggiuntivi, senza includere i decimali. Come si può notare, il netto aggiuntivo per gli arretrati dell’ultimo triennio va dai 1.210 euro (netti) per i collaboratori scolastici di prima fascia, fino ai 2.557 euro per i dirigenti nell’ultima fascia di anzianità. Incrementi che, come detto, vanno sommati tanto alla rata ordinaria di dicembre, come alla tredicesima e al ricalcolo dell’esenzione previdenziale (altri 30-60 euro netti).

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

Noipa, Pagamenti a partire dal 14 dicembre. Arretrati emessi con altro cedolino

Da mercoledì 14 dicembre è previsto il pagamento della rata ordinaria dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione; da giovedì 15 dicembre arriverà il pagamento della rata ordinaria del comparto Sanità; da venerdì 16 dicembre è previsto il pagamento delle rate per il personale Supplente Breve e Saltuario della scuola e personale VVF che sono rientrate nell’emissione speciale della metà del mese. Per gli arretrati, si prevede l’emissione straordinaria di un altro cedolino attorno al 20 dicembre.

