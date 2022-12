Condividi su

Prezzo gas: torna a crescere l’importo delle bollette. Le cifre

Prezzo gas: l’Arera, l’autority per l’energia, comunica che le bollette del gas riguardanti i consumi di novembre aumenteranno di quasi il 14% rispetto a quelle relative ad ottobre. Terminata dunque la tregua arrivata dopo mesi e mesi di rincari per i clienti che rientrano ancora nel mercato a maggior tutela. Una panoramica della situazione.

Prezzo gas: l’Arera, l’Autorità nazionale per l’energia, ha comunicato che le bollette del gas relative ai consumi di novembre cresceranno del 13,7% (a novembre il costo della materia prima è arrivato a 91,2 euro per megawattora) rispetto a quelle riguardanti i consumi di ottobre. Con queste ultime – complici le temperature, più miti del solito – era arrivata una buona notizia per gli utenti: infatti, dopo mesi e mesi di aumento, avevano registrato una riduzione dell’importo pari al 12,9% rispetto al terzo trimestre 2022.

Questi dati chiaramente si riferiscono alle tariffe del mercato tutelato: d’altra parte, queste orientano il mercato in generale. Dunque, un incremento degli importi si dovrebbe registrare anche nel mercato libero ma in misura diversa a seconda dei fornitori. Da sottolineare che l’aumento riguarderà solo le bollette del gas e non quelle dell’elettricità. Inoltre, bisogna precisare che gli utenti che hanno già ricevuto bollette che si riferiscono a novembre riscontreranno un aumento (basato sulla tariffa aggiornata) nella prossima bolletta utile.

Spesa per bollette +64% rispetto all’anno scorso

Prezzo gas: sempre l’Arera ha comunicato che tra il primo dicembre 2021 e il 30 novembre 2022 la spesa media per il gas si è attestata intorno ai 1.740 euro per una famiglia tipo. Si parla di un incremento dei costi pari al 63,7% in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una situazione decisamente pesante per gli utenti nonostante gli interventi governativi a partire dal Decreto Aiuti bis: l’azzeramento degli oneri generali di sistema, il potenziamento del Bonus sociale per chi ha un Isee fino a 12mila euro (fino a 20mila euro in caso di famiglie numerose), la riduzione del 5% dell’Iva sul gas.

