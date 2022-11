Condividi su

Costo della vita: bollette triplicate in meno di due anni. I dati

Costo della vita: il capitolo energia uno dei più pesanti per il portafoglio dei consumatori negli ultimi tempi ma non solo. Un report di Osservatorio Sostariffe.it e Segugio.it, tra i più famosi portali online di comparazione offerte, mostrano che la spesa delle famiglie per luce e gas si è triplicata in meno di due anni. I dati riportati nello studio.

Costo della vita: bollette luce e gas 8 e 12 volte più care

Costo della vita: un aumento continuo quello delle bollette di luce e gas dall’inizio dell’anno scorso. Un aumento che sta avendo un impatto non indifferente sulle tasche dei consumatori: al di là dell’esperienza di tutti i giorni, a testimoniarlo anche gli ultimi dati riportati in uno studio di Sostariffe.it e Segugio.it, tra i più famosi portali online di comparazione offerte.

Nel primo trimestre dell’anno scorso un kilowattora costava 0,07 euro: la media nel terzo trimestre 2022 ha raggiunto quota 0,33 euro KWh (con picchi di 0,41 euro kWh). La situazione non migliora neanche guardando le “migliori offerte”, cioè le tariffe attivate nel momento di maggior convenienza: si è passati dai 0,03 euro Kwh del primo trimestre dell’anno scorso ai 0,26 euro KWh del terzo trimestre 2022 (8 volte di più rispetto a poco meno due anni prima). Sulla stessa linea il gas che è passato da 0,15 euro standard metro cubo a 1,11 euro Smc confrontando gli stessi periodi, concentrandosi sulle “migliori offerte” si è passati da 0,09 euro Smc a 0,89 euro Smc (prezzo aumentato di ben 12 volte).

Bollette triplicate in meno di due anni

Costo della vita: tradotto, da inizio 2021 gli importi delle fatture energetiche sono triplicati. Un nucleo familiare tipo per la luce spendeva 616 euro adesso ne spende 1.963, parallelamente, per il gas spendeva 1.438 euro adesso 4.400. Tuttavia, non va meglio neanche a coppie e single: una coppia tipo spende 1.367 euro per l’elettricità, da 451 euro di inizio 2021, 2.589 euro per il gas, prima 863 euro. Infine, una persona singola spende 1.023 euro per l’elettricità e 834 euro per il gas (nei primi mesi dell’anno scorso la spesa si fermava rispettivamente a 317 euro e 480 euro).

