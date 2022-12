Condividi su

Bonus 18app, Pos, Superbonus: prosegue l’iter della Manovra 2023

Bonus 18app, limiti Pos, sblocco crediti “incagliati” del Superbonus 110%: restano tra i temi caldi in vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023. Cosa potrebbe essere modificato? Verso il battesimo di una “carta cultura” legata all’Isee, maggioranza in procinto di fare un passo indietro sulla soglia dei 60 euro per i pagamenti con moneta elettronica, ancora lontane dall’essere risolte le criticità sull’incentivo per l’edilizia.

Bonus 18app e limiti Pos: restano temi caldi mentre prosegue il lavoro di limatura della Legge di Bilancio 2023. Il Bonus cultura da 500 euro per i nuovi diciottenni introdotto dal Governo Renzi non sarà eliminato, d’altra parte, la sua fisionomia dovrebbe cambiare radicalmente. È probabile che alla fine si trasformi in una “carta cultura” indirizzata sempre ai più giovani ma soltanto se al di sotto di una determinata soglia Isee.

Torna in ballo anche la questione del limite oltre il quale diventa obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento con moneta elettronica: dopo il tentativo di innalzarlo fino a 60 euro da parte della maggioranza pare che la soglia sia destinata a tornare alla cifra originaria cioè quella riportata nella prima bozza della Finanziaria pari a 30 euro.

Che fine faranno i crediti “incagliati” del Superbonus?

Oltre a Bonus 18app e Limiti Pos anche la questione dei cosiddetti crediti “incaglialti” in relazione al Superbonus 110% rimane un argomento pressante per il Governo in vista dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023. La soluzione che si vuole percorrere al momento è quella che prevede la compensazione automatica dell’1% degli F24 presi in carico dalle banche riguardanti, appunto, i versamenti fiscali e contributivi dei clienti con crediti rientranti nell’utilizzo dell’incentivo edilizio.

