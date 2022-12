Condividi su

NoiPa arretrati scuola: le tabelle (lorde) per ATA e collaboratori

Con il rinnovo del contratto per il comparto Istruzione e Ricerca, al di là degli arretrati che saranno elargiti entro Natale attraverso l’emissione speciale di un secondo cedolino (oltre alla rata ordinaria di dicembre e tredicesima), ci saranno degli aumenti a partire dal 1 gennaio 2023.

Su queste pagine, ci siamo concentrati prevalentemente sul tema arretrati, che per molti dipendenti della Pubblica Amministrazione comporterà un “bonus” di oltre 1.500 euro netti. Di seguito, vi proponiamo la tabella con gli incrementi netti per per la categoria dei docenti elaborata dalla UIL. Rispetto ad altre tabelle che vi abbiamo mostrato in precedenza, queste sono elaborate sul lordo.

Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, comparto Istruzione e Ricerca, dovrebbero aver ricevuto il secondo cedolino del mese con l’emissione speciale riguardante unicamente gli arretrati.

I pagamenti degli arretrati NoiPa arriveranno entro la vigilia di Capodanno

Inizialmente, si era posta come data limite per il pagamento degli arretrati del comparto Istruzione e Ricerca quella del 23 e 24 dicembre. Stando alle ultime informazioni, questa data è stata spostata in avanti, portandola al 31 dicembre. Le ragioni di questo slittamento risiederebbero nella lentezza dei processi di verifica da parte del Ministero che devono calcolare gli arretrati che spettano ai dipendenti attivi e in pensione. Un lavoro importante che, considerate le ristrettezze di NoiPa e le sue difficoltà di personale, lasciavano già presagire un ritardo rispetto alla data indicata inizialmente.

Si ricorda che gli arretrati arriveranno anche alle persone che sono già andate in pensione, pertanto bisogna sincerarsi che conto corrente indicato su NoiPA sia attivo. Se il C.C. dovesse essere cambiato, le coordinate possono essere modificate direttamente dal dipendente con l’aiuto delle segreterie scolastiche oppure dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Noipa arretrati: le tabelle per personale ATA e collaboratori

Qui, le tabelle elaborate dalla UIL per l’importo lordo che spetta a tutto il personale non-docente. Gli importi più alti spetteranno ai direttori dei servizi generali e amministrativi, che possono arrivare a oltre 3.000 euro di arretrati lordi.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it