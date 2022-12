Noipa arretrati: avviate procedure per pagamenti entro fine anno

Condividi su

Noipa arretrati dicembre: avviate procedure per pagamenti entro fine anno

In seguito al rinnovo del contratto della Pubblica Amministrazione relativo al comparto degli Enti locali, sono stati approvati sia gli aumenti degli stipendi in busta paga, sia il versamento degli arretrati per l’ultimo triennio (dal 2019 al 2021). A queste, si aggiungono gli arretrati per anche le altre mensilità dell’anno corrente e al netto delle indennità di vacanza contrattuale da corrispondere nell’ultima busta paga. Gli arretrati saranno accreditati sul conto corrente del personale che ha prestato servizio dal 1° gennaio 2019 e in proporzione al periodo di lavoro effettuato. Con la stessa emissione – che sarà distinta da quella della rata ordinaria di dicembre – saranno liquidati al personale collocato a riposo e al personale a tempo determinato che non ha preso servizio quest’anno. Si conferma che gli arretrati non spettano per i periodi aspettativa o sospensione dal lavoro.

Noipa arretrati dicembre: slitta la data ultima per pagamento

Inizialmente, si era posta come data limite per il pagamento degli arretrati del comparto Istruzione e Ricerca quella del 23 e 24 dicembre. Stando alle ultime informazioni, questa data è stata spostata in avanti, portandola al 31 dicembre. Le ragioni di questo slittamento risiederebbero nella lentezza dei processi di verifica da parte del Ministero che devono calcolare gli arretrati che spettano ai dipendenti attivi e in pensione. Un lavoro importante che, considerate le ristrettezze di NoiPa e le sue difficoltà di personale, lasciavano già presagire un ritardo rispetto alla data indicata inizialmente.

La tabella per il calcolo degli arretrati, per fascia e ruolo

Di seguito vi proponiamo la tabella per comprendere a quanto ammontano gli arretrati per il triennio 2019-2021. L’emissione speciale è già in corso – l’elaborazione è stata avviata dal 13 dicembre – ma alcuni potrebbero non vedere ancora il secondo cedolino del mese di dicembre.

Collaboratori

Scolastici Assistenti tecnici

e Amministrativi Coordinatori Dir. Servizi Generali

E Amministrativi Insegnanti Inf.

e Primaria Insegnante dipl. Docente I grado Docente II grado I fascia (0-8) +1.210 +1.347 +1.535 +1.752 +1.569 +1.569 +1.706 +1.706 II fascia (9-14) +1.304 +1.468 +1.699 +1.944 +1.734 +1.734 +1.896 +1.943 III fascia (15-20) +1.377 +1.581 +1.841 +2.130 +1.909 +1.909 +2.016 +2.146 IV fascia (21-27) +1.466 +1.677 +1.929 +2.183 +2.051 +2.121 +2.096 +2.188 V fascia (28-34) +1.515 +1.747 +2.007 +2.362 +2.076 +2.126 +2110 +2.351 VI fascia (35+) +1.560 +1.796 +2.077 +2.557 +2.167 +2.233 +2.164 +2.463

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it