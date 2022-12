Condividi su

Programmi TV oggi 21 dicembre, su IRIS torna E.T. di Spielberg

E.T. l’Extraterrestre è stato uno dei film di maggior successo mai realizzati. Uscito nel 1982, il film è stato diretto da Steven Spielberg e ha vinto quattro premi Oscar. Il film è una commovente storia d’amore tra un bambino e un alieno che vengono uniti in una pericolosa avventura. ET è uno dei principali programmi TV di questa sera, 21 dicembre, che sarà trasmesso in chiaro su IRIS alle ore 21:00.

Programmi TV 21 dicembre: il ritorno dell’extraterrestre più iconico

E.T. è un extraterrestre che è stato abbandonato sulla Terra dopo che la sua astronave è stata costretta a un atterraggio di emergenza. Il piccolo alieno è poi trovato da Elliott, un bambino di dieci anni che decide di prendersi cura di lui. I due diventano amici e si impegnano in una avventura per aiutare E.T. a tornare a casa.

Elliott e E.T. intraprendono un viaggio ricco di pericoli e avventure. Durante il loro viaggio, i due affrontano sfide e superano ostacoli che mettono a repentaglio la loro amicizia.

E.T. insegna a Elliott lezioni importanti sull’amore, la fiducia e l’importanza della famiglia. La loro relazione è uno dei temi centrali del film. Il film è stato un grande successo al botteghino e ha ricevuto molti riconoscimenti. Ha vinto quattro premi Oscar tra cui Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura. È stato nominato per altri otto premi tra cui Miglior Montaggio e Miglior Sonoro. E.T. è diventato un simbolo della cultura pop e la sua fama è cresciuta nel corso degli anni. Il film è stato riconosciuto come una delle più grandi commedie romantiche degli anni Ottanta e gli spettatori si sono innamorati della relazione tra Elliott e E.T.

Stasera in TV, E.T. l’extraterrestre. Oltre il film, tanti spin-off, giochi e oggetti di culto

La fama del film è stata ulteriormente rafforzata da numerosi spin-off, videogiochi, giochi da tavolo e altri prodotti di marketing che hanno reso E.T. una figura iconica. Il film ha anche ricevuto numerose critiche positive. La critica ha sottolineato soprattutto le abilità di Spielberg nel creare una storia commovente e realistica. Il pubblico ha apprezzato la storia d’amore tra Elliott e E.T. e l’ha vista come una metafora sull’importanza dell’amore, della famiglia e dell’amicizia. E.T. L’Extraterrestre è un film che ha commosso molti spettatori. Il film ha toccato molti temi importanti e ha dimostrato che le avventure più grandi possono essere trovate negli spazi più piccoli. È un film che ha ispirato generazioni di spettatori con la sua storia d’amore tra due creature provenienti da mondi diversi.

Il cast del film stasera in TV su IRIS

QUI, l’elenco del cast:

Henry Thomas: Elliott

Dee Wallace: Mary

Peter Coyote: Keys

Robert MacNaughton: Michael

Drew Barrymore: Gertie

Pat Welsh: la voce di E.T.

K.C. Martel: Greg

Sean Frye: Steve

Erika Eleniak:

Dee C.

Thomas Howell: Tyler

