Condividi su

NoiPa Forze Armate: domani il conguaglio della tredicesima

Qualche settimana abbiamo parlato dell’errore sul calcolo della tredicesima per le forze armate. Secondo l’ASPMI, il problema è a monte e riguarda la situazione in cui versa l’Ente, alle prese con carenza di personale e di aggiornamento dei sistemi informatici. L’associazione ha richiesto l’intervento del Governo, affinché tali errori non si ripetano nuovamente.

C’è da dire che, stando alla prossima Legge di Bilancio, non sembrano esserci notizie positive per la Pubblica Amministrazione e addirittura ci saranno dei tagli al budget del Ministero della Giustizia. Questo si tradurrà in maggiori problemi per la Polizia Penitenziaria, già in affanno per via del sovraffollamento delle carceri e la strutturale mancanza di personale.

La data per il conguaglio è stata definita.

NoiPa Forze Armate: domani 28 dicembre arriva il conguaglio tramite cedolino straordinario

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Difesa hanno lavorato con celerità per risolvere il problema legato alle indennità di missione – che non sono rientrate nel calcolo della tredicesima -. Per questo, nella data di domani 28 dicembre 2022 si procederà all’emissione straordinaria di un cedolino per tutti coloro che ne hanno diritto.

L’errore di calcolo comporterà una integrazione di circa il 7% sull’ importo dovuto e dovrebbe corrispondere, in linea di massima, dai 150 euro in su.

Ricordiamo che non c’è bisogno di fare richiesta per il conguaglio, trattandosi di un errore della Pubblica Amministrazione e che è stato già riconosciuto.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it