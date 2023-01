Streaming, Prime Video gennaio 2023: tutti i nuovi film in catalogo

Condividi su

Streaming, Prime Video gennaio 2023: tutte le nuove uscite, giorno per giorno

Il servizio di streaming di Amazon si rinnova per il primo dell’anno e, già dal primo giorno del 2023, ha aggiornato il suo catalogo. Tanti i nuovi film in catalogo. Tra questi ci sentiamo di consigliare, per chi non l’avesse mai visto, “Se mi lasci ti cancello”, traduzione decisamente sfortunata dell’originale “Eternal sunshine of the spotless mind”. Un gioiello di drammatico romanticismo con Kate Winslet e Jim Carrey, perfetto anche in una connotazione drammatica.

A questo piccolo capolavoro si aggiungono varie serie o filoni ben noti. Terrence Hill e il compianto Bud Spencer ci faranno compagnia con alcuni grandi classici come “Lo Chiamavano Trinità” o “Altrimenti ci arrabbiamo”. Sempre dal primo gennaio è inoltre disponibile l’intera saga di Jurassic Park. Tra gli altri titoli rilevanti e che ci sentiamo di consigliare, troveremo in catalogo due thriller straordinari di Cristopher Nolan come “Shutter Island” e “Inception”. Titoli che non hanno bisogno di presentazione. Entrambi godono del protagonismo di uno degli attori preferiti dallo stesso Nolan: Leonardo Di Caprio. Come proposte italiane non si può non segnalare “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, la cui sceneggiatura è stata ripresa in tanti altri Paesi ed è probabilmente una delle idee più fresche – nella sua semplicità – degli ultimi anni.

Per ultimo, per gli amanti del genere supereroistico, troviamo la visione (e versione) di Zack Sneyder della Justice League. Un film amato e odiato allo stesso tempo e che vede anche una versione estesa – la director’s cut edition – che è stata anche maggiormente apprezzata, nonostante la dimensione “colossale” della pellicola.

QUI, le novità del catalogo Netflix in streaming per gennaio 2023

Streaming, le nuove uscite su Amazon Prime Video per gennaio 2023

Di seguito, l’elenco delle nuove uscite in streaming su Prime Video per il mese di gennaio 2023.

I Croods 2 – Una nuova era – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Se mi lasci ti cancello – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 3 Days to Kill – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Lo chiamavano Trinità… – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 …Altrimenti ci arrabbiamo! – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Sono solo fantasmi – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic Park – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Il mondo perduto – Jurassic Park – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic Park III – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Jurassic World – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 The Silent Revolution – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 I ragazzi della 56a strada – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Espiazione – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 The Look of Love – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Irréversible – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Come un gatto in tangenziale – 1° gennaio 2023

– 1° gennaio 2023 Insomnia – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Shutter Island – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Bad Boys for Life – 4 gennaio 2023

– 4 gennaio 2023 Nella tana dei lupi – 5 gennaio 2023

– 5 gennaio 2023 Quo vado? – 8 gennaio 2023

– 8 gennaio 2023 Paterson – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 Al posto tuo – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 The Jacket – 10 gennaio 2023

– 10 gennaio 2023 Perfetti sconosciuti – 11 gennaio 2023

– 11 gennaio 2023 Gurren Lagann – The Movie 01 – Childhood’s End – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Gurren Lagann – The Movie 02 – The Lights in the Sky Are Stars – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Una festa esagerata – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Inception – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 Zack Snyder’s Justice League – 15 gennaio 2023

– 15 gennaio 2023 The Lodge – 16 gennaio 2023

– 16 gennaio 2023 Il ragazzo invisibile – 16 gennaio 2023

– 16 gennaio 2023 Un mondo sotto social – 23 gennaio 2023

– 23 gennaio 2023 Tiramisù – 25 gennaio 2023

– 25 gennaio 2023 Lupin III vs. Occhi di Gatto – 27 gennaio 2023

