Perfetti Sconosciuti in streaming su Prime Video, dall’11 gennaio

Perfetti Sconosciuti in streaming su Prime Video: trama, cast e critica

Dall’11 gennaio 2023 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video uno dei film italiani di maggior successo degli ultimi anni. “Perfetti Sconosciuti” è un film del 2016 scritto e diretto da Paolo Genovese. La pellicola, che ha una durata di 97 minuti, racconta la storia di un gruppo di amici che, durante una cena, decidono di giocare un gioco in cui ognuno di loro deve mettere in condivisione tutte le conversazioni del proprio telefono cellulare.

Perfetti Sconosciuti: un cast d’eccezione per il panorama italiano

Il cast di “Perfetti Sconosciuti” include attori di fama nazionale come Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Marco Giallini e Edoardo Ferrari.

La trama di “Perfetti Sconosciuti” segue le vicende di un gruppo di amici che, durante una cena, decidono di giocare un gioco in cui ognuno di loro deve mettere in condivisione tutte le conversazioni del proprio telefono cellulare. Ma presto il gioco si trasforma in una rivelazione di segreti e bugie che mettono in crisi le relazioni tra i personaggi. L’ironia e l’ambiguità sono molto presenti in questa storia che affronta temi come la verità e la privacy.

In streaming su Prime Video, un film che ha fatto scuola

Il film ha ottenuto un successo commerciale e di critica considerevole in Italia, e ha vinto numerosi premi, tra cui premi come il David di Donatello per il miglior film e il premio Ciak d’Oro per la miglior commedia. Anche all’estero è stato molto apprezzato e la sceneggiatura del film è stata ripresa da tanti altri cineasti, facendone uno dei prodotti più replicati all’estero.

Una scena iconica del film è quella in cui i personaggi si scoprono a leggere i messaggi degli altri in modo compulsivo e scoprono segreti che mettono in crisi le loro relazioni. La scena è stata descritta come divertente ma anche inquietante, riflettendo la critica che il film fa alla società digitale attuale.

La critica cinematografica ha elogiato il film, con la critica Federica Guglielmi del quotidiano Il Giornale che ha scritto: “Perfetti Sconosciuti è un film che sa divertire e divertirsi, ma anche fare riflettere sui temi della privacy e della verità. ” e Roberto Nepoti del la Repubblica che ha scritto: “Un esempio di cinema italiano che sa divertire e insieme mettere in discussione la società moderna.”

