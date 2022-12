Streaming Netflix: i nuovi film e serie TV di gennaio 2023

Condividi su

Netflix si presenta nel 2023 con una nuova batteria di film e serie TV. Se per le serie TV in streaming si presenta, come sempre, una offerta molto variegata e rinnovata, per quanto riguarda il lato cinematografico non dovrebbero esserci novità particolarmente interessanti. La novità più interessante potrebbe essere il film sudcoreano Jung E di Yeon Sang-ho, già autore dell’ottima serie tv Hellbound. Ancora una volta, Sang-Ho punta ad un fantascientifico distopico.

Le novità streaming Netflix per gennaio 2023: tra i film spicca il distopico “Jung E”

6 gennaio 2023

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point

The Pale Blue Eye – I delitti di West Point 10 gennaio 2023

Kai, l’autostoppista con l’accetta

Kai, l’autostoppista con l’accetta 11 gennaio 2023

Ruido – Una voce che non si spegne

Ruido – Una voce che non si spegne 13 gennaio 2023

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker

Dog Gone – Lo straordinario viaggio di Gonker 20 gennaio 2023

Jung_E

Jung_E 27 gennaio 2023

You People

You People 31 gennaio 2023

Pamela, a Love Story

Per le Serie TV, occhi puntati sullo spin-off di Vikings (Valhalla)

Tra le novità del primo mese del 2023 per il catalogo in streaming di Netflix, spicca la seconda stagione dello spin-off di Vikings (Valhalla), che sarà presente in catalogo a partire dal 12 gennaio, e la fortunata serie spagnola Sky Rojo (che si ripresenta con la terza stagione) che sarà visibile dal 13 gennaio.

1 gennaio 2023

Caleidoscopio

Sguardo indiscreto

Caleidoscopio Sguardo indiscreto 4 gennaio 2023

Madoff – Il mostro di Wall Street

La vita bugiarda degli adulti

Madoff – Il mostro di Wall Street La vita bugiarda degli adulti 5 gennaio 2023

Totenfrau – La signora dei morti

Copenhagen Cowboy

Ginny & Georgia (Stagione 2)

Totenfrau – La signora dei morti Copenhagen Cowboy Ginny & Georgia (Stagione 2) 9 gennaio 2023

I binari del destino

I binari del destino 11 gennaio 2023

Sexify (Stagione 2)

Sexify (Stagione 2) 12 gennaio 2023

Makanai

Vikings: Valhalla (Stagione 2)

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone (Stagione 2)

Makanai Vikings: Valhalla (Stagione 2) Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone (Stagione 2) 13 gennaio 2023

Sky Rojo (Stagione 3)

Break Point

Trial by Fire – Un fuoco che non si spegne

Sky Rojo (Stagione 3) Break Point Trial by Fire – Un fuoco che non si spegne 19 gennaio 2023

Junji Ito Maniac

That ’90s Show

Junji Ito Maniac That ’90s Show 20 gennaio 2023

Candidato unico

Bling Empire: New York

Candidato unico Bling Empire: New York 21 gennaio 2023

Alchemy of Souls

Alchemy of Souls 27 gennaio 2023

Lockwood & Co.

