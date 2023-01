Condividi su

Carta acquisti 2023: importo, requisiti, modulo di domanda. Dettagli

Carta acquisti 2023: comincia un nuovo anno ma il sostegno economico continua a essere disponibile per alcune particolari categorie di cittadini. A quanto ammonta il beneficio, chi può richiederlo, dove e come si fa domanda? Una panoramica veloce dei dettagli relativi al contributo.

Carta acquisti 2023: importo e requisiti

Carta acquisti 2023: comincia un nuovo anno ma niente cambia per quanto riguarda il sostegno economico dedicato ad alcune particolari categorie di cittadini, quelli più in difficoltà dal punto di vista finanziario. Ma nello specifico a chi spetta il contributo? Sono i cittadini con età pari o superiore a 65 a poterlo richiedere così come i genitori con figli di età inferiore ai 3 anni. Per questi ultimi ma anche per gli over 65, a seguito di aggiornamento ISTAT, fondamentale avere un Isee e un reddito percepito non superiore ai 7.640,18 euro (per i potenziali beneficiari di età pari o superiore ai 70 anni resta invariata la soglia Isee mentre il reddito percepito non deve essere superiore ai 10.186,9 euro).

Modulo e come si fa domanda

Carta acquisti 2023: il beneficio consiste nell’erogazione di 80 euro con cadenza bimestrale. Tale cifra viene versata su una carta elettronica che può essere utilizzata dal titolare per le spese di prima necessità, dunque, alimentari, farmaci, bollette energetiche. La domanda deve essere presentata presso un qualunque Ufficio Postale: basta compilare l’apposito modulo che, tra l’altro, è reso disponibile anche sui siti internet di Poste Italiane, Inps, Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro. Da precisare che i già beneficiari, in caso di permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa naturalmente, continueranno a vedersi erogato il beneficio anche nel 2023 senza bisogno, quindi, di inoltrare una nuova richiesta.

