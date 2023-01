Condividi su

Pedaggio, Rc Auto, Carburanti: stangata in arrivo nel 2023. Le cifre

Aumenta il costo dei carburanti che arrivano a sfiorare quota 2 euro, aumenta anche il costo del pedaggio autostradale e il premio dell’Rc Auto: l’inizio del 2023 porta con sé una vera e propria stangata per gli automobilisti italiani. Uno sguardo alle cifre dei rincari secondo le prime stime.

Pedaggio e Carburanti: stangata per gli automobilisti nel 2023

L’inizio del 2023 porta con sé una vera e propria stangata per gli automobilisti italiani. I rincari colpiscono innanzitutto sul fronte dei carburanti ma l’aumento dei prezzi colpirà anche il pedaggio autostradale e l’Rc Auto. Attualmente la media nazionale della benzina al self service si attesta a 1,8 euro al litro, quella del diesel al self service sfiora quota 1,9 euro al litro: se si parla di servito sia benzina che diesel si muovono intorno ai 2 euro a litro. Tra i 20 e i 30 centesimi in più rispetto a fine dicembre. Livelli che non si vedevano da mesi: a pesare sicuramente la scelta del governo Meloni di non prorogare il taglio delle accise.

Nel frattempo, dal primo gennaio 2023 è scattato anche l’aumento pari al 2% del costo del pedaggio sulle arterie di competenza di Autostrade per l’Italia: a luglio si aggiungerà un’ulteriore 1,34% al casello. Cifre non esorbitanti a un primo sguardo, tuttavia, considerando le ripercussioni sui prezzi che – come osservato negli scorsi mesi – si estenderanno a tutti i settori, secondo le associazioni dei consumatori, le famiglie italiane si troveranno a spendere poco meno di 2.500 euro in più rispetto all’anno appena trascorso (senza considerare anche l’aggravio riguardante le bollette di luce e gas).

Anche l’aumento dell’Rc Auto a svuotare le tasche degli italiani

Aumento dei carburanti, aumento del pedaggio ma anche l’aumento del premio dell’Rc Auto a rinforzare la stangata in arrivo nel 2023 per molti automobilisti italiani. Non solo chi è incorso in un sinistro negli scorsi mesi, anche gli assicurati virtuosi si troveranno a pagare di più. I rincari nell’anno appena trascorso hanno colpito nel complesso il 2% degli automobilisti in più rispetto al 2021. In generale, a fine 2022 per assicurare un’auto si spendevano mediamente 460 euro, circa il 7% in più rispetto alla fine dell’anno precedente.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it