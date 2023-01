Condividi su

Stasera in Tv, Shall We Dance? Trama, cast e curiosità del film

Stasera in tv, alle 21:25 su Rete 4, va in onda “Shall we dance?” film del 2004 diretto da Peter Chelsom e interpretato da Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. La pellicola, durata 106 minuti, è una commedia romantica che segue le vicende di John Clark, un avvocato di Chicago che, insoddisfatto della sua vita, inizia a prendere lezioni di ballo per salsa.

Stasera in tv, Shall we dance: Un cast d’eccezione, con Richard Gere e J-Lo

Richard Gere interpreta John Clark, un avvocato insoddisfatto della sua vita che trova conforto nella danza; Jennifer Lopez è Paulina, l’insegnante di ballo di John; Susan Sarandon è Beverly Clark, la moglie di John. Il cast è completato da Stanley Tucci, Bobby Cannavale e Lisa Ann Walter.

La trama del film ruota attorno alla scoperta di John del suo amore per la danza e della difficoltà di conciliare questa passione con la sua vita di tutti i giorni. Dopo essersi iscritto a delle lezioni di ballo per salsa, John incontra Paulina, la sua insegnante, con cui inizia a sviluppare un legame speciale. Tuttavia, John deve affrontare il giudizio della sua famiglia e dei suoi amici, che non comprendono la sua nuova passione.

Un film di successo per interpretazioni, fotografia e musiche

“Shall we dance?” ha ricevuto diverse nomination a premi, tra cui una ai Golden Globe per la miglior canzone originale (“Love Will Keep Us Together”) e due ai Chlotrudis Awards, nella categoria miglior attore protagonista (Richard Gere) e miglior attrice non protagonista (Jennifer Lopez).

La critica ha accolto positivamente il film, elogiando la performance dei due protagonisti e la bellezza della fotografia. Il film è stato descritto come una commedia romantica divertente e ben recitata, che sa intrattenere lo spettatore senza prendersi troppo sul serio. Inoltre, il film ha ottenuto un buon successo al box office, incassando oltre 170 milioni di dollari in tutto il mondo.

Una curiosità legata a “Shall we dance?” è il fatto che il film è stato tratto da una pellicola giapponese del 1996 omonima, diretta da Masayuki Suo. Inoltre, la colonna sonora del film include brani di artisti come Marc Anthony, Christina Aguilera e Elvis Presley.

