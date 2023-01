Condividi su

Stasera in TV, Batman V Superman: trama, cast e curiosità

Stasera 6 gennaio, su Italia 1 (ore 21:20) va in onda BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE. Rientrante nel filone della DC Comics, è un film del 2016 diretto da Zack Snyder e basato sui personaggi di Batman e Superman. Il film è stato prodotto da Warner Bros e vede nel cast Ben Affleck nel ruolo di Batman/Bruce Wayne, Henry Cavill nei panni di Superman/Clark Kent e Gal Gadot come Wonder Woman/Diana Prince.

La trama di Batman V Superman – Dawn of justice, stasera in tv

La trama del film ruota attorno alla decisione del governo degli Stati Uniti di creare un gruppo di supereroi per proteggere il mondo dalle minacce esterne. Dopo aver assistito all’arrivo di Superman sulla Terra, Batman inizia a dubitare della sua reale intenzione di proteggere il pianeta e decide di affrontarlo.

Il film ha ottenuto diverse nomination a premi, tra cui tre ai Critics’ Choice Movie Awards, due ai MTV Movie & TV Awards e una ai People’s Choice Awards.

Detroit come la nuova Gotham e la prima apparizione di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman

Una delle curiosità legate a BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE è il fatto che il film è stato girato in parte a Detroit, Michigan, utilizzata per rappresentare Gotham City. Storicamente, invece, Gotham City era la versione fumettistica di New York. Non a caso, la quasi totalità dei film della saga di Batman sono stati registrati nella Grande Mela. Inoltre, il film ha segnato l’esordio di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, ruolo che ha poi ripreso in diverse altre pellicole dell’universo DC.

Un altro fatto interessante è che il film è stato il primo a includere Batman e Superman insieme sullo schermo, sebbene non siano i primi supereroi della DC Comics a comparire insieme in un film. Inoltre, BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE è stato il primo film dell’universo DC a includere Wonder Woman come personaggio principale.

Nonostante il film sia stato accolto positivamente dai fan dei fumetti, ha ricevuto critiche miste da parte della critica cinematografica, che lo ha definito troppo lungo e poco coerente nella trama. Tuttavia, il film ha ottenuto un buon successo al box office, incassando oltre 873 milioni di dollari in tutto il mondo.

