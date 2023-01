Stasera in TV, Fast and Furious 5: trama, cast e curiosità

Condividi su

Stasera in tv, 9 gennaio alle ore 21:20 su Canale 5, va in onda”Fast and Furious 5“,un film d’azione del 2011 diretto da Justin Lin e interpretato da Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. La pellicola, durata 130 minuti, è il quinto capitolo della nota saga cinematografica “Fast and Furious” e segue le vicende di Dominic Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) mentre cercano di evitare l’arresto e di sfuggire a un pericoloso criminale brasiliano.

La prima apparizione di The Rock nella saga di Fast and Furious

Il cast di “Fast and Furious 5” include anche Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs, un agente federale alle prese con Toretto e O’Conner, e Jordana Brewster nel ruolo di Mia Toretto, la sorella di Dominic. Altri attori del film sono Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Matt Schulze e Sung Kang.

La trama di “Fast and Furious 5” inizia con Dominic Toretto e Brian O’Conner in fuga dopo aver rubato un carico di droga al criminale brasiliano Hernan Reyes. Quando Reyes minaccia di uccidere la famiglia di Toretto se non gli consegnerà il carico, Toretto e O’Conner decidono di unirsi per fermare Reyes e proteggere i loro cari.

Uno degli ultimi lavori di Paul Walker e il grande successo al botteghino

“Fast and Furious 5” ha ottenuto un enorme successo al box office, incassando oltre 626 milioni di dollari in tutto il mondo. Inoltre, il film ha ricevuto diverse nomination a premi, tra cui un premio MTV Movie Award per il miglior bacio e un premio Kids’ Choice Award per il miglior film d’azione.

La critica ha accolto positivamente “Fast and Furious 5”, elogiando l’azione mozzafiato e le performance degli attori. Molti hanno anche apprezzato il modo in cui il film esplora i temi dell’amicizia e della lealtà all’interno della famiglia di Toretto e O’Conner. Gli attori hanno ricevuto elogi per le loro performance, in particolare Diesel e Johnson, che sono stati descritti come “formidabili” nei loro ruoli.

Stasera in TV, uno dei capitoli più apprezzati della saga

Una curiosità legata a “Fast and Furious 5” è il fatto che il film è stato girato interamente in Brasile, con le riprese che si sono svolte a Rio de Janeiro e in altre città del Paese. Inoltre, il film include numerose scene d’azione mozzafiato, come inseguimenti in auto e scontri corpo a corpo, che hanno reso la pellicola molto popolare tra gli appassionati di film d’azione.

Ricordiamo, quindi, che F&F5 sarà trasmesso stasera in TV, 9 gennaio, su canale 5 dalle ore 21:20.

