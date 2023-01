Condividi su

Quei bravi ragazzi (The goodfellas): trama, cast e premi del film

“Quei bravi ragazzi” è un film del 1990 diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta. La pellicola, durata 146 minuti, è un dramma criminale ambientato nell’ambiente delle famiglie mafiose di New York e racconta la storia di due amici, Jimmy Conway (Robert De Niro) e Tommy DeVito (Joe Pesci), che diventano criminali durante gli anni ’50 e ’60.

QUI, le novità del catalogo Netflix in streaming per gennaio 2023

Il cast d’eccezione, diretto da Martin Scorsese e con il compianto Ray Liotta

Il cast di “Quei bravi ragazzi” include anche Ray Liotta nel ruolo di Henry Hill, un giovane mafioso che si unisce alla famiglia di Jimmy e Tommy e che racconta la loro storia attraverso una serie di flashback, e Lorraine Bracco nel ruolo di Karen Hill, la moglie di Henry. Altri attori del film sono Paul Sorvino, Frank Sivero, Tony Darrow, Mike Starr e Chuck Low.

è un film che racconta la storia di due amici, Jimmy Conway e Tommy DeVito, che diventano criminali durante gli anni ’50 e ’60 e che lavorano per la famiglia mafiosa di Paul Cicero. La trama segue le loro vicende mentre diventano sempre più potenti e ricchi, ma anche mentre affrontano le conseguenze delle loro azioni.

Il film esplora temi come l’amicizia, la lealtà, la famiglia e il potere, e mostra come la vita nell’ambiente mafioso può essere seducente ma anche pericolosa. Le performance degli attori sono eccellenti e riescono a trasmettere in modo convincente l’intensità e la complessità dei loro personaggi.

“Quei bravi ragazzi” è stato nominato a 6 premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Scorsese, Miglior Attore Protagonista per De Niro, Miglior Attore Non Protagonista per Pesci, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Montaggio. Ha vinto due premi, per la Miglior Attore Non Protagonista di Pesci e per la Miglior Sceneggiatura Originale di Nicholas Pileggi e Martin Scorsese.

Quei bravi ragazzi (The goodfellas): un classico senza tempo

Il film ha inoltre ricevuto numerose altre nomination a premi, tra cui ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards. Le performance degli attori sono state particolarmente elogiate, con De Niro e Pesci che hanno ricevuto molti riconoscimenti per le loro interpretazioni.

Una scena iconica di “Quei bravi ragazzi” è quella in cui Tommy DeVito viene ucciso da Jimmy Conway durante una cena in un ristorante di New York. La scena, che si svolge verso la fine del film, vede Jimmy che si avvicina a Tommy da dietro e gli spara alle spalle, uccidendolo all’istante. La scena è diventata celebre per l’intensità delle interpretazioni degli attori e per la sua violenza inaspettata.

In conclusione, “Quei bravi ragazzi” è un film di grande impatto che ha segnato la storia del cinema e che rimane un classico del genere criminale. La sua trama avvincente, le performance degli attori e la regia di Scorsese ne fanno un film indimenticabile che merita di essere visto e rivisto.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it