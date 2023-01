Condividi su

Stasera in TV, City of Crime: trama, cast e riconoscimenti

Stasera in TV su Rai 4 alle 21:20 va in onda “21 Bridges”, trasposto in italiano con il titolo di City of Crime. Si tratta di uno degli ultimi titoli con Chadwick Boseman, scomparso prematuramente per via di un tumore. City of Crime (21 bridges) è un film poliziesco del 2019 diretto da Brian Kirk e interpretato da Chadwick Boseman. La pellicola, che ha una durata di 99 minuti, segue le vicende del detective di polizia di New York Andre Davis (Boseman) che indaga su una rapina a un deposito di droga che si è conclusa con la morte di otto poliziotti.

City of Crime (21 bridges): una storia convenzionale ma ben recitata

Il cast di “21 Bridges” include anche Sienna Miller nel ruolo di Frankie Burns, un’agente investigativa che lavora con Davis, e Stephan James nel ruolo di Michael Trujillo, uno dei rapinatori che diventa una chiave nell’indagine. Altri attori del film sono Keith David, Taylor Kitsch, J.K. Simmons, Victor Turpin e Gary Carr.

La trama di “21 Bridges” segue le indagini di Andre Davis, che, dopo essersi ritrovato in mezzo ad una sparatoria, sospetta un’inchiesta interna organizzata e decide di chiudere tutti i 21 ponti di New York per catturare i responsabili.

“21 Bridges” ha ricevuto una valutazione positiva dalla critica che ha elogiato l’interpretazione di Chadwick Boseman e l’azione. La sceneggiatura è stata considerata un po’ convenzionale ma l’azione aiuta a coprirlo.

Stasera in tv, un film che merita di essere visto per la grande performance di Boseman

Una scena iconica del film è quella della sparatoria iniziale , dove Andre Davis si ritrova in mezzo ad una sparatoria e vede morire i suoi colleghi. La scena è stata descritta come intensa e ben girata, con una ottima recitazione di Boseman.

In conclusione, “21 Bridges” è un film d’azione avvincente che vede un’ottima interpretazione da parte di Chadwick Boseman e una trama interessante che tratta una tematica molto attuale. Il film vale la pena vederlo per le sue intense scene d’azione e per l’ottima interpretazione di Boseman.

Ricordiamo, quindi, che il film andrà in onda stasera in TV su Rai 4 alle 21:20.

