Sondaggi politici Swg, il 53% degli italiani si definisce felice

Un anno fa era il 48%, a fine 2020 solo il 26%

È finito un anno, ne inizia un altro, è tempo di bilanci. Come quelli che fa Swg, che nei suoi ultimi sondaggi politici ha chiesto agli italiani di rispondere ad alcune domande sul proprio stato d’animo in occasione del passaggio dal 2022 al 2023.

A prima vista non sembra essere molto buono. Solo il 13% afferma che il bilancio dello scorso anno può definirsi positivo, anche se si tratta di una percentuale superiore a quella del 2021, 11% e soprattutto a quella del 2020, 5%, e tra chi se l’è cavata bene economicamente si sale al 27%.

Per il 33% il bilancio è neutro, mentre per ben il 54% è negativo, l’1% in più dell’anno scorso, ma il 22% in meno che nell’anno peggiore della pandemia, il 2020. Naturalmente tra chi ha problemi economici si arriva al 72%

Tuttavia secondo gli stessi sondaggi politici gli italiani sono felici. A una domanda più esplicita “quanto si sente felice” il 53% risponde che lo è molto o abbastanza (dal 7 in su in una scala da 1 a 10). A fine 2021 diceva lo stesso il 48% e a fine 2020 solo il 26%.

I poco felici scendono al 21% e gli infelici al 26%. Questi ultimi erano ben il 48% due anni fa.

Sondaggi politici Swg, le relazioni affettive rimangono l’aspetto più importante per gli italiani

Cosa in particolare ha soddisfatto o insoddisfatto le persone? E quanto?

L’aspetto più positivo, tanto da raggiungere un punteggio di 7,2 sulla scala tra 1 e 10, è quello delle relazioni affettive, che si tratti di famiglia o amici. C’è qui anche un aumento di 0,5 sul 2021.

Viene poi la consapevolezza di sé con 7,1, la cultura personale, 7, la gestione della casa e la voglia di fare nuove esperienze, 6,8. Per tutti questi ambiti c’è un miglioramento, come c’è per l’equilibrio emotivo.

Negativo il bilancio per l’esercizio fisico, 5,9, il divertimento, 5,8, anche se pure in questo caso si registra una crescita. Solo riguardo alla fede, con punteggio 5,5, non vi sono scostamenti rispetto a fine 2021.

Il punteggio più basso, 5,3, è dato al rapporto con la politica.

E per il futuro? Per questi sondaggi politici il 55% gli italiani si propone per il 2023 di stare soprattutto con le persone cui vuole bene. Un anno fa era il 48%. In crescita anche quanti vogliono vedere posti nuovi, il 48%, e che vogliono curare il proprio aspetto, un terzo.

In discesa coloro che intendono seguire i propri progetti e aspirazioni, mentre vi è un balzo del 10% tra coloro che vogliono guadagnare denaro.

Solo il 16%, l’1% in meno che a inizio 2022, quelli che pensano di dedicare più tempo ed energia al lavoro.

Questi sondaggi politici sono stati realizzati su 1.200 soggetti con metodo Cati-Cami-Cawi tra il 4 e il 9 gennaio

