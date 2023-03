Sondaggi elettorali Emg, il PD cresce ancora, è al 18,4%

Condividi su

Fratelli d’Italia non sfonda, è al 27,1% dopo avere perso tre decimali

Anche per Emg continua l’effetto Schlein, come per Swg. I suoi sondaggi elettorali sono molto meno lusinghieri con il PD, ma evidenziano comunque un aumento delle intenzioni di voto, che passano dal 17,8% al 18,4% in una settimana. Si tratta di un progresso che però in questo caso non è alle spese del Movimento 5 Stelle, che rimane stabile al 16,5%.

Scendono, invece, i più diretti alleati, ovvero Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, che calano rispettivamente di tre e due decimali e ora sono al 2,9% e al 2,4%.

Nella maggioranza prevale il segno meno, con Fratelli d’Italia, che scende dal 27,4% al 27,1%, un valore piuttosto basso, soprattutto se confrontato con quello, oltre il 30%, che attribuiscono al partito altri istituti. Giù, dello 0,4%, anche la Lega, al 9,5%, mentre Forza Italia cresce di un decimale e va all’8,5%, esattamente all’opposto di Noi Moderati, che cala dall’1,5% all’1,4%.

Il Terzo Polo, invece, è completamente stabile, a un deludente (visto il dato delle politiche) 7%.

Tra le liste minori buona la crescita di Italexit, che guadagna due decimali e sale al 2,7%, mentre Unione Popolare si porta all’1,4% (+0,1%).

Bene nel complesso anche le liste sotto l’1%, che vanno dall’1,9% al 2,3% tutte insieme

Sondaggi elettorali Emg, ormai per gli italiani il leader dell’opposizione è Schlein, non Conte

L’altra domanda di questi sondaggi elettorali è quella che riguarda la figura della neo-segretaria del PD, Elly Schlein. La sua consacrazione alle primarie ha avuto un effetto che travalica i confini del partito: ora è lei che è considerata il vero capo dell’opposizione, anche da parte degli elettori dei partiti avversari.

È di questa opinione il 46% degli italiani, mentre solo il 17% pensa che sia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il 6%, invece, crede sia il segretario della Cgil Landini.

Il 46% di Schlein però diventa il 79% e il 74% tra chi vota Forza Italia e Lega, mentre quelli di Fratelli d’Italia sono esattamente in media. E se comprensibilmente ben 8 elettori del PD su 10 la ritengono capo dell’opposizione questa è l’idea, però, anche del 24% dei pentastellati, non pochi considerando che il principale rivale per questo ruolo è proprio Conte.

