Pensione anticipata gravosi: requisiti e scadenze invio domanda

Pensione anticipata gravosi: con un apposito messaggio, l’Inps ha comunicato i termini per la presentazione della domanda. Quali sono i requisiti per accedere alla cosiddetta Quota 97,6-98,6? Entro quando bisogna fare domanda di pre-pensionamento? Uno sguardo veloce alle informazioni fondamentali sul tema.

Pensione anticipata gravosi: requisiti e scadenze. Chi può fare domanda?

Pensione anticipata gravosi: l’Inps ha comunicato ufficialmente requisiti, modalità di domanda e scadenze per i lavoratori che intendono avvalersi della cosiddetta Quota 97,6 (Quota 98,6 per gli autonomi) nel 2024. In breve, i dipendenti possono uscire dal lavoro a 61 anni e 7 mesi d’età (62 anni e 7 mesi per gli autonomi) e dopo aver maturato almeno 35 anni di contributi.

Il pre-pensionamento con tale Quota però è previsto solo per alcune particolari categorie di lavoratori: lavoratori in galleria, cava e miniera, palombari, addetti alla lavorazione del vetro cavo, lavoratori che svolgono attività ad alte temperature, in pratica, a coloro che svolgono mansioni particolarmente usuranti (per come parametrate dall’articolo 1 del D.Lgs. 67 del 2011).

Possono accedervi anche i lavoratori “notturni” con 6 ore consecutive di servizio tra mezzanotte e le 5 del mattino per almeno 64 notti all’anno (o 3 ore nello stesso intervallo per l’intero anno). In entrambi i casi, fondamentale che tali mansioni siano svolte per metà della vita lavorativa o per 7 degli ultimi 10 anni.

Invio delle richieste di accertamento entro l’1 maggio 2023

Pensione anticipata gravosi: chi rientra in tali categorie può inoltrare domanda di accertamento dei requisiti all’Inps attraverso l’apposita sezione del portale online dell’ente. Si tratta di un passo preparatorio all’invio della vera e propria domanda di pre-pensionamento: la scadenza per la richiesta di accertamento è fissata per il primo maggio 2023, fondamentale sarà corredare la richiesta con il Modulo Ap45 (disponibile nella sezione moduli del sito Inps). Se si ritarda rispetto alla scadenza dell’1 maggio, la decorrenza della pensione slitterà di uno (inoltro entro l’1 giugno), due (inoltro entro il 31 luglio) o tre mesi (inoltro dall’1 agosto in poi).

