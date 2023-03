Condividi su

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: quando e come si vota

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: elettori FVG chiamati a rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il Governatore, le urne resteranno aperte il 2 e il 3 aprile. Alla ricerca della riconferma l’attuale Presidente della Regione Massimiliano Fedriga che sarà sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra. Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla tornata?

Elezioni Regionali Friuli: quando si vota?

Urne aperte domenica 2 aprile, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 3 aprile dalle ore 7 alle ore 15: la tornata per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del nuovo Governatore del Friuli Venezia GIulia si terrà contemporaneamente a quella delle elezioni amministrative che interesseranno 24 comuni tra cui spicca Udine. Lo scrutinio delle Regionali comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, prima di quello relativo alle amministrative. Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia: si tengono dopo le Regionali in Lombardia e Lazio e prima di quelle in Molise e nella Provincia Autonoma di Trento che chiuderanno il tour elettorale 2023.

Come si vota e chi sono i candidati

Anche in Fvg non è previsto il ballottaggio: viene eletto Governatore chi prende più voti. Al Governatore è attribuito un premio di maggioranza: 49 in tutto i consiglieri regionali, uno scranno viene riservato al Presidente della Regione, uno al secondo candidato Governatore più votato, un altro alla minoranza slovena. Prevista una soglia di sbarramento al 4% (fissata all’1,5% per le liste che fanno parte di una coalizione che ha raggiunto almeno il 15% o almeno il 20% a livello circoscrizionale). Da ricordare inoltre che anche in Friuli Venezia Giulia è previsto il voto disgiunto

Elezioni Friuli Venezia Giulia: sono 4 i candidati in corsa. L’attuale Governatore Massimiliano Fedriga, innanzitutto, sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra, poi Massimo Moretuzzo che viene sostenuto da Pd e M5S, Alessandro Maran per il Terzo Polo e, infine, Giorgia Tripoli per Insieme Liberi.

