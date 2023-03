Condividi su

Bollette luce e gas: nuovo calo in arrivo. Di quanto scende l’importo

Bollette luce e gas: in vista dell’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, le associazioni dei consumatori prevedono un calo considerevole del prezzo non solo dell’elettricità ma anche del gas (anche se meno consistente) nei prossimi mesi. Di quanto potrebbe scendere l’importo? Quanto potrebbero arrivare a risparmiare le utenze poste nel mercato tutelato? Un po’ di cifre.

Bollette luce e gas: quando è ormai giunto il momento del nuovo aggiornamento trimestrale delle tariffe relative all’energia elettrica da parte dell’Arera, l’Autorità nazionale per l’energia elettrica, le associazioni dei consumatori diffondono delle stime particolarmente incoraggianti per quanto riguarda il prezzo non solo dell’elettricità ma anche del gas.

I prossimi mesi, nello specifico, il periodo che va da aprile a giugno, infatti, potrebbero essere segnati da un considerevole calo del prezzo della luce: un calo che potrebbe superare anche il 20%. In parallelo, anche il prezzo del gas dovrebbe scendere più o meno del 10% sempre per le utenze poste nel mercato tutelato. Se il nuovo calo si concretizzerà effettivamente il risparmio medio annuo per la famiglia tipo potrebbe attestarsi a 408 euro annui

Sulla riduzione pesa il ritorno degli oneri di sistema

Bollette luce e gas: nel dettaglio, le fatture dell’elettricità dagli attuali 1.434 euro annui passerebbero a 1.147 euro annui, 287 euro in meno, mentre quelle del gas scenderebbero dagli attuali 1.210 euro annui a quota 1.089 euro annui, 121 euro in meno all’anno. Buone notizie insomma ma che sarebbero state ancora migliori se fossero stati confermati tutti gli aiuti contro il caro-energia messi in campo ai tempi del Governo Draghi.

In primis, l’azzeramento degli oneri di sistema. Con l’ultimo Decreto Bollette il governo ha scelto di tornare a imporre tali oneri sulle bollette dell’energia elettrica: se verranno ripristinati ai livelli del secondo trimestre 2021 comporteranno il pagamento di 124 euro in più su base annua per ogni utenza tipo posto nel mercato tutelato.

