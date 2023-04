Condividi su

Bonus trasporti 60 euro da aprile: chi può richiederlo e come

Bonus trasporti da 60 euro ai nastri di partenza: si aspetta solo il via libera definitivo da parte della Corte dei Conti per lanciare la piattaforma attraverso cui si potrà richiedere. L’incentivo rimane invariato rispetto a quello già erogato l’anno scorso per quanto riguarda sia l’importo che le modalità di domanda. A cambiare saranno però i requisiti reddituali necessari per ottenerlo. Una panoramica sulle informazioni più importanti sul voucher.

Bonus trasporti 60 euro: da quando si potrà richiedere?

Bonus trasporti: manca solo l’ultimo passaggio formale, la bollinatura da parte della Corte dei Conti, dopodiché sarà lanciata la piattaforma online attraverso cui sarà possibile richiedere l’incentivo che permette di acquistare a prezzo scontato abbonamenti – mensili o annuali – ai servizi di trasporto pubblico. Poco cambia tra la versione già erogata nel 2022 e quella che per cui sarà possibile fare domanda a partire da aprile 2023.

Invariato l’importo – pari appunto a 60 euro – così come le modalità attraverso cui si potrà fare richiesta e le modalità con cui sarà possibile sfruttarlo. Infatti, il Bonus trasporti potrà continuare a essere ottenuto in un’unica soluzione o, nell’alternativa in linea di massima più conveniente, potrà essere richiesto una volta al mese (con l’obbligo di spendere l’importo del voucher nel mese di emissione, senza possibilità di cumulo con i voucher erogati in precedenza).

Chi può richiederlo e come

Bonus trasporti 60 euro: a differenza di importo, modalità di domanda e di erogazione, cambiano i requisiti che è necessario soddisfare per ottenere l’incentivo. Se fino allo scorso anno era possibile ottenere il bonus se si aveva un reddito inferiore ai 35mila euro, si abbassa tale soglia per la versione 2023 fino a un reddito massimo di 20mila euro. Da sottolineare che non si parla di Isee ma di reddito: quindi, anche gli studenti maggiorenni ma ancora all’interno del nucleo familiare originario potranno richiedere il Bonus anche se il reddito dei genitori oltrepassa il limite dei 20mila euro di reddito.

