Mutuo casa 2023: allarmanti le cifre emerse nell’ultimo dossier sul tema della Banca d’Italia. I tassi di interesse che pesano sulle rate dei piani di ammortamento dedicati all’acquisto di immobili salgono oltre il 4%. Si prepara una vera e propria stangata quest’anno per chi ne ha acceso uno. Le cifre più significative.

Mutuo casa 2023: rate crescono ancora. Uno sguardo alle cifre

Mutuo casa 2023: continuano a salire i costi a causa del rialzo dei tassi di interesse decretato dalla Banca Centrale Europea. A fornire cifre più precise è la Banca d’Italia: a febbraio, il Taeg (quindi il tasso di interesse comprensivo delle spese accessorie) per chi volesse sottoscrivere un nuovo piano di ammortamento finalizzato all’acquisto di un immobile si attestava al 4,12%, un aumento sensibile rispetto al mese precedente quando la percentuale si fermava al 3,95%. In termini pratici, si può dire che in virtù di tale aumento dei costi chi ha sottoscritto un mutuo arriverà a pagare poco meno di 2mila euro in più rispetto allo scorso anno.

Aumento di 159 euro al mese per una famiglia media

Mutuo casa 2023: ad analizzare più nel dettaglio lo scenario chiaramente le associazioni dei consumatori. Queste sottolineano che sì, bisogna considerare l’aumento in un solo mese dello 0,17%, dal 3,95% di gennaio al 4,12% di febbraio 2023, ma anche e soprattutto che a febbraio 2022 i tassi di interesse si attestavano all’1,85%.

Insomma, al di là degli ultimi risvolti determinati dall’ulteriore rialzo dei tassi, una famiglia media che ha sottoscritto un mutuo tipico per durata e importo, l’anno scorso pagava una rata mensile che si muoveva intorno ai 585 euro, adesso ne deve versare una di circa 744 euro. Ben 159 euro in più al mese, 1908 euro in più all’anno: si può parlare di una vera e propria stangata per i nuclei che si trovano a un livello di sussistenza, cioè per cui le entrate corrispondono alle spese.

