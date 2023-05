Condividi su

NoiPa cedolino: c’è la data per emissione speciale maggio 2023

Si va definendo il calendario noipa cedolino maggio 2023, tra emissioni e pagamenti.

L’emissione urgente del mese in corso da parte di NoiPA è stata programmata per l’11 maggio 2023 alle ore 14:00. Per quanto riguarda i supplenti brevi e i Volontari Vigili del Fuoco, l’emissione speciale per il pagamento degli stipendi sarà il 18 maggio, e il pagamento verrà effettuato entro il 29 maggio 2023, come da consuetudine. Questa emissione riguarderà il trattamento economico del personale gestito dalle Ragionerie Territoriali dello Stato e da altri uffici incaricati. Il 16 maggio, verrà elaborato il contratto collettivo per gli Enti Locali che hanno scelto il portale NoiPA per la gestione degli stipendi e al termine di questo processo verrà emessa una liquidazione speciale per eventuali arretrati maturati.

Clicca qui per tutte le ultime notizie su NoiPa

Le date ufficiali di accredito dello stipendio NoiPa Maggio 2023, per i dipendenti pubblici sono le seguenti:

23/05/2023 , data esigibilità stipendi per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

, data esigibilità stipendi per il personale del comparto Istruzione e Ricerca. 26/05/2023 , è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità;

, è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità; dal 29/05/2023, data esigibilità per il personale supplente breve e saltuario della scuola e del personale VVF.

Le voci di questo cedolino Noipa maggio 2023

Per quanto riguarda l’importo atteso, il cedolino Noipa maggio 2023 includerà le seguenti voci:

il rimborso del 3% del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 25mila euro, legato al taglio del cuneo fiscale posto in legge di bilancio.

del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 25mila euro, legato al taglio del cuneo fiscale posto in legge di bilancio. il rimborso del 2% del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 35mila euro, legato al taglio del cuneo fiscale posto in legge di bilancio.

del mese di aprile 2023 per i dipendenti con imponibile previdenziale annuo inferiore a 35mila euro, legato al taglio del cuneo fiscale posto in legge di bilancio. pagamento degli accessori caricati dagli uffici di servizio con la procedura “ cedolino unico”

caricati dagli uffici di servizio con la procedura “ l’eventuale rata a debito relativa al rimborso dell’Ex Bonus Renzi , pari a 25 euro

, pari a 25 euro Le addizionali comunali e regionali

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it