Sondaggi elettorali Emg, sale Fratelli d’Italia, giù la fiducia in Schlein (aggiornamento 9 MAGGIO)

Ancora in calo l’ex Terzo Polo. Emg è sempre stato negli ultimi mesi tra gli istituti meno generosi con Fratelli d’Italia, ma questa settimana in realtà mostra un deciso aumento per il partito di maggioranza relativa nei suoi ultimi sondaggi elettorali. Cresce di mezzo punto fino al 27,8%, mentre la seconda forza, il Pd, rimane fermo al 19,9%, e la terza, il Movimento 5 Stelle, è in calo dello 0,3%, al 16,3%.

Sempre nel centrodestra la Lega, invece, avanza di tre decimali e va al 9,3%, mentre gli alleati di Forza Italia arretrano dello 0,3%, portandosi al 6,8%. Considerando la discesa di un decimale di Noi Moderati, all’1,1%, la coalizione al governo cresce dello 0,3%.

Al contrario dei partiti che avevano dato vita al Terzo Polo, Azione e Italia Viva, entrambi in calo dello 0,2% e rispettivamente ora al 4,2% e al 3,4%.

Le forze più piccole sono anch’esse in discesa, tranne +Europa, che va dall’1,9% al 2,1%. Sinistra Italiana/Verdi, invece, scende dal 3% al 2,0%, Per l’Italia con Paragone dal 2,9% al 2,7%, Unione Popolare dall’1,3% all’1,1%.

Le liste sotto l’1%, però, beneficiano di un balzo, dall’1,8% al 2,4%.

Sondaggi elettorali Emg, stabile al 47% la fiducia in Meloni

Negli stessi sondaggi elettorali di Emg è presente anche una valutazione del livello di fiducia degli italiani nei principali leader. In testa, in aumento di un punto al 51%, vi è ancora l’ex premier Mario Draghi. L’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue al 47%, stabile, dietro di lei gli altri politici sono in calo o fermi. Luca Zaia scende dal 28% al 27%, Giuseppe Conte dal 37% al 35%, ma è Elly Schlein che subisce il maggiore ribasso, andando dal 34% al 31%. Che non sia piaciuta l’intervista su Vogue di cui tanto si è parlato sui media?

All’ultimo posto, come sempre, Matteo Renzi, con il 17%

Questi sondaggi elettorali di Emg sono stati realizzati il 27 aprile su un panel telematico di 1.536 persone.

