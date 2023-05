Condividi su

Ultime notizie Criptovalute: su quali puntare a maggio 2023? La classifica (aggiornamento 10 Maggio)

Su quali criptovalute puntare? La classifica delle migliori a maggio 2023. Il mercato mette ormai a disposizione degli investitori tantissime criptovalute: alcune più note, come Bitcoin ed Ethereum, altre meno, come Dogecoin, e infine molte altre ancora di cui non si sente parlare particolarmente. Su quali puntare? Può essere utile guardare alla capitalizzazione di mercato per farsi un’idea sul tema.

Criptovalute su quali puntare a maggio 2023? La classifica

Su quali criptovalute puntare a maggio 2023? Il settore delle monete crypto appare in continua espansione e sempre più investitori si dimostrano interessati a diversificare il proprio portafoglio volgendosi in questa direzione. Per cominciare a muovere i primi passi nel settore delle criptomonete potrebbe essere utile guardare al valore di capitalizzazione di mercato, il cosiddetto market cap, delle varie valute: in base a tale dato – si ottiene moltiplicando il prezzo della moneta per la quantità attualmente disponibile della stessa – è possibile stilare una classifica che permette di capire quali siano quelle più solide.

Le 10 migliori cryto del mese

Dunque ecco le 10 migliori criptovalute del mese di maggio 2023 guardando al market cap:

Al primo posto, come da tradizione, I Bitcoin: la criptovaluta per eccellenza ha attraversato un impressionante trend rialzista nel primo trimestre dell’anno, anche se ora l’impennata va raffreddandosi resta comunque la prima scelta per gli investitori. In seconda posizione, Ethereum che ad aprile ha sfiorato i 2mila dollari di cap, anche per questa crypto però i rialzi sembrano essersi arrestati. L’ultimo posto sul podio va a Tether: si tratta di una stablecoin, una criptomoneta creata per fornire una “traduzione” digitale per le monete “reali”, il cui valore è quindi più o meno sempre stabilmente intorno al dollaro. Fuori dal podio, dal quarto al decimo posto in ordine di valore di capitalizzazione: BNB, USD Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Polygon, Solana.

Uno sguardo anche alle 5 criptovalute che sono cresciute di più nell’ultimo mese, nonostante molte abbiano ancora un basso market cap: in cima alla classifica Render Token (+66%), seguono Casper (+46%), Injective (+43%), WOO Network (+23%), Internet Computer (+15%).

