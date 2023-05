Condividi su

Bollette maggio 2023: quanto peseranno sul portafoglio? Le Stime (aggiornamento 16 Maggio)

Notizie poco incoraggianti con Bollette maggio 2023. La svolta sull’energia? in arrivo il prossimo autunno. Bollette maggio 2023: previsioni poco incoraggianti per le fatture di maggio, i conti per luce e gas dovrebbero tornare a lievitare, anche se con una riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. D’altra parte, secondo le stime, da questo punto di vista ci si può attendere una svolta a inizio autunno.

Bollette maggio 2023: quanto peseranno sul portafoglio? Le stime

Bollette maggio 2023: il Governo Meloni riduce gli aiuti destinati al caro-energia, le bollette che si riferiscono ai consumi di aprile 2023 lievitano di oltre il 20% se confrontate con quelle che si riferiscono a marzo 2023. Qualcuno ha definito a dir poco “intempestiva” l’iniziativa dell’esecutivo: senza la reintroduzione degli oneri in bolletta, le fatture del gas sarebbero scese mediamente di circa il 7% (restano comunque operativi i bonus sociali per i redditi molto bassi).

Tuttavia, considerando che il prezzo del metano al mercato di Amsterdam dovrebbe restare sotto i 50 euro al megawattora (a inizio maggio si attestava intorno ai 36 euro: ad agosto 2022 si muoveva sui 350 euro) fino all’arrivo dell’estate, sembrano in arrivo buone notizie per i consumatori italiani. Un ritorno progressivo alla normalità: tuttavia, le associazioni dei consumatori rilevano che calo dei prezzi e parallelo stop ai riscaldamenti non basteranno a far rientrare aumenti che per l’anno in corso saranno comunque superiori ai 235 euro in media rispetto all’anno precedente.

Prezzo energia: come cambierà nei prossimi mesi?

Bollette maggio 2023: niente tregua per i consumatori, almeno, non ancora. Tuttavia, diversi esperti sottolineano che una svolta potrebbe essere ormai alle porte per quanto riguarda il prezzo dell’energia. Gli aumenti del 2022, in pratica, potrebbero essere riassorbiti entro l’autunno: le previsioni vedono il prezzo del metano in discesa, come minimo, del 40% a settembre 2023. Ciò comporterebbe una riduzione della spesa annua per una famiglia tipo di 450 euro all’anno (nel 2022 si è attestata a più di 1.800 euro).

Questo per quanto riguarda il gas: per l’energia elettrica la spesa annuale dovrebbe ridursi in misura pari a 600 euro. A settembre 2023, dunque, un sospiro di sollievo per il portafoglio di circa 500 euro prendendo in considerazione i consumi di una famiglia tipo (a giugno 2023 dovrebbero tornare gli oneri di sistema nella bolletta della luce altrimenti si parlerebbe di un risparmio complessivo intorno ai mille euro).

