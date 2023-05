Pubbliche relazioni digitali: come trovare clienti online e rafforzare la brand identity

Condividi su

Le Digital Pr (Pubbliche relazioni digitali) sono una vera e propria pietra miliare nel mondo delle comunicazioni. Non si tratta solo di un termine di moda gettonato nelle conversazioni di settore. Nell’ampio panorama delle strategie integrate di pubbliche relazioni, marketing e comunicazione, le Digital Pr si sono affermate come un metodo strategico imprescindibile per le aziende desiderose di accrescere la notorietà del proprio marchio, affinare le capacità di storytelling, allargare il proprio target di riferimento e ottenere una copertura mediatica sempre più ampia e incisiva.

In quest’epoca digitale che domina le scene, l’infosfera online è diventata una risorsa imprescindibile per il successo delle imprese. Quelle che non hanno ancora intrapreso il percorso della trasformazione digitale rischiano di affrontare sfide significative sia nel presente che nel futuro.

Ecco perché i professionisti delle relazioni pubbliche non possono permettersi di rimanere statici. Devono adattarsi senza esitazioni ai rapidi cambiamenti in atto. L’era digitale non aspetta, e chiunque voglia primeggiare deve tenere il passo con l’evoluzione costante dei mezzi di comunicazione e delle dinamiche online.

Abbiamo parlato di pubbliche relazioni digitali con gli esperti di DigitalPR.Store , di seguito riassumiamo quanto è emerso dalla nostra chiacchierata.

Che differenze ci sono tra Digital PR e pubbliche relazioni tradizionali?

Le differenze tra le PR tradizionali e quelle digitali sono evidenti e significative. Le PR tradizionali si riferiscono alle pratiche che erano predominanti prima della “rivoluzione” digitale e dell’esplosione di Internet negli anni ’90.

In passato, l’approccio si concentrava principalmente sull’utilizzo di strategie mediatiche per ottenere visibilità del marchio attraverso la stampa tradizionale, come giornali e riviste settoriali, nonché tramite canali di comunicazione come la televisione e la radio. Questi mezzi erano considerati i principali veicoli per raggiungere il pubblico di riferimento.

Tuttavia, nel contesto odierno, la presenza digitale è diventata fondamentale e richiede un approccio molto più ampio e diversificato rispetto alla semplice esposizione su supporti stampati o canali tradizionali.

Con l’evoluzione delle industrie, anche le PR devono adattarsi, e talvolta persino guidare, la trasformazione digitale. La tradizione può fornire un punto di riferimento, ma non può dettare in modo rigido il modo in cui i professionisti delle PR debbano agire e reagire alle esigenze dei clienti e dei consumatori.

Nell’era digitale, dobbiamo abbracciare la tradizione come fonte di ispirazione per offrire ancora di più. Grazie ai social media, quotidiani online/ portali e alle infinite possibilità che la rete offre per raggiungere e coinvolgere diversi tipi di pubblico, le campagne di PR sono diventate più inclusive e aperte.

Esistono oggi centinaia e migliaia di media specializzati in ogni settore e indirizzati a diversi tipi di persone. Ciò offre ai professionisti delle PR una gamma quasi infinita di modalità per raggiungere nuovi pubblici, anche se alcuni confini devono comunque essere rispettati per mantenere un equilibrio.

Quali sono gli effettivi vantaggi delle Digital PR?

Le Digital Public Relation (DPR) offrono una serie di vantaggi significativi nel panorama delle comunicazioni odierno:

Potenzia il posizionamento nei motori di ricerca

Quando un marchio ottiene backlink organici da altre risorse online autorevoli verso il proprio sito, accresce la propria credibilità agli occhi di Google, ottenendo un miglior posizionamento nei risultati di ricerca.

Quando un marchio ottiene organici da altre risorse online autorevoli verso il proprio sito, accresce la propria credibilità agli occhi di Google, ottenendo un miglior posizionamento nei risultati di ricerca. Fornisce indicatori tangibili e monitorabili per valutare i risultati (KPI)

Grazie alle PR digitali completamente integrate, le agenzie sono in grado di aiutare le aziende a monitorare quasi ogni aspetto dell’interazione e del successo del consumatore, consentendo un’analisi accurata dei risultati e guidando verso un futuro ancora più produttivo.

Grazie alle PR digitali completamente integrate, le agenzie sono in grado di aiutare le aziende a monitorare quasi ogni aspetto dell’interazione e del successo del consumatore, consentendo un’analisi accurata dei risultati e guidando verso un futuro ancora più produttivo. Genera condivisioni sui social media

Le storie autentiche generano un autentico interesse e coinvolgimento sui social media. Il coinvolgimento sui social media porta i marchi a conquistare più consumatori che apprezzano i loro contenuti e si fidano di loro.

Le storie autentiche generano un autentico interesse e coinvolgimento sui social media. Il coinvolgimento sui social media porta i marchi a conquistare più consumatori che apprezzano i loro contenuti e si fidano di loro. Promuove un legame autentico con il brand

I consumatori hanno maggior fiducia nei confronti di un marchio che offre accessibilità digitale e produce contenuti genuini e personalizzati. Le aziende che offrono consulenza oltre che semplici prodotti guadagnano la stima del pubblico.

I consumatori hanno maggior fiducia nei confronti di un marchio che offre accessibilità digitale e produce contenuti genuini e personalizzati. Le aziende che offrono consulenza oltre che semplici prodotti guadagnano la stima del pubblico. Migliorano la brand identity, generando una credibilità mediatica guadagnata, non acquistata

Nel vasto campo delle PR, sebbene le strategie di media a pagamento abbiano il loro ruolo, le tattiche di PR digitali consentono ai marchi di creare contenuti autorevoli e commenti da esperti attraverso i media, ottenendo una copertura mediatica organica, priva di influenze finanziarie.

In cosa consiste il servizio di DigitalPr.Store

DigitalPR.store è un marketplace dedicato al self-publishing, offre una vasta selezione di quotidiani online, blog e siti web per la pubblicazione di press release aziendali e contenuti di approfondimento. L’obiettivo principale è promuovere l’attività tramite strategie di inbound marketing.

La piattaforma è semplice da utilizzare e intuitiva. Dopo la registrazione, si potrà accedere a un catalogo completo di siti, con indicazioni sull’autorevolezza SEO e il volume di utenza.

Attraverso un modulo di ricerca sarà possibile filtrare i publisher in base ai criteri della strategia di visibilità.

Una volta individuati i siti più adatti, sarò semplice inviare autonomamente i contenuti o affidare la redazione a copywriter esperti.

Inoltre, la piattaforma offre funzionalità avanzate per la gestione delle attività di content marketing, consentendo una centralizzazione efficace delle operazioni per studi di comunicazione, agenzie di marketing e SEO agency.

Maggiori informazioni su DigitalPR.Store

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it