Quattordicesima 2023: arriva a luglio. Importo e a chi spetta

Quattordicesima 2023: come di consueto è attesa da molti lavoratori nella busta paga di luglio. Appunto da molti ma non da tutti i lavoratori dipendenti: a chi spetta la mensilità differita? Fino a che importo può arrivare? Uno sguardo veloce alle informazioni più importanti sull’argomento.

Quattordicesima 2023: come si calcola l’importo?

Quattordicesima 2023: l’estate è ormai arrivata e per molti lavoratori dipendenti questo significa ricevere la quattordicesima mensilità in busta paga. Il calcolo dell’importo è praticamente uguale a quello della tredicesima mensilità anche se vengono presi in considerazione periodi diversi. In pratica, la quattordicesima è una mensilità aggiuntiva che corrisponde a un 12esimo della retribuzione lorda annuale.

Da prendere a riferimento il periodo che va dal primo luglio dell’anno precedente al 30 giugno anno corrente: l’importo si riduce se in questo frangente ci sono mesi non lavorati (15 o più giorni non lavorati che corrispondono ai giorni in cui ci si è assentati senza giustificazione). Dunque, l’operazione da effettuare in generale è: retribuzione lorda per numero di mesi lavorati diviso 12. Il valore che risulta è l’importo della quattordicesima.

A chi spetta e quando arriva

Come si scriveva, non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto: solo quelli per cui è espressamente prevista dal contratto o dal CCNL di riferimento la riceveranno con la busta paga. La cosiddetta “gratifica feriale” è riconosciuta esclusivamente ad alcuni dipendenti del settore privato come coloro che sono sottoposti, per esempio, a contratto nazionale del settore terziario, commercio, turismo, alimentare, chimica, pulizia, autotrasporti. A seconda del CCNL a cui si è sottoposti l’accredito avviene o entro il 30 giugno-1 luglio o, in ogni caso, entro il 31 luglio.

