Condividi su

Carta solidale: nuovo slittamento. Quando sarà erogata? Date

Carta solidale: falsa partenza per il nuovo bonus da poco più di 382 euro destinato alle famiglie in difficoltà economica per acquistare beni di prima necessità. Almeno un’altra settimana servirà ai comuni per far partire gli accrediti: il nuovo calendario Inps con le date più importanti in relazione al sostegno.

Carta solidale: nuovo slittamento dei pagamenti

Carta solidale: in queste ore in comuni avrebbero dovuto terminare la fase preparatoria riguardante l’erogazione del sostegno economico. Alla fine, i ritardi si sono accumulati ed è stata disposta una proroga alle amministrazioni locali dal Ministero dell’Agricoltura. A darne notizia l’Inps con un’apposita circolare: almeno un’altra settimana per veder partire gli accrediti di circa 380 euro dedicati all’acquisto di beni di prima necessità.

Il collo di bottiglia è arrivato al momento di rendere ufficiali le graduatorie degli aventi diritto: più o meno un milione e 300 mila nominativi considerando tutto il territorio nazionale. Manca poco a quanto pare ma gli elenchi non sono ancora pronti hanno fatto sapere i Comuni: da qui la proroga del Ministero per completare le procedure.

Il nuovo calendario Inps delle erogazioni

Carta solidale: a spiegare l’accaduto l’inps con un’apposita nota. Nel documento anche un calendario con le date più importanti per quanto riguarda l’erogazione dei 380 euro. In breve, entro il 7 luglio tutti i comuni dovranno completare le operazioni di controllo delle graduatorie degli aventi diritto, il giorno dopo l’Inps le inoltrerà a Poste Italiane.

Quindi, Poste dovrà restituire all’Inps i codici univoci che associano ciascun beneficiario a una card entro il 15 luglio. Pronte le graduatorie, pronte le card, a partire dal 18 luglio i comuni dovrebbero avvertire i propri residenti aventi diritto – probabilmente via sms – della possibilità di andare a ritirare la Carta – su cui l’importo sarà precaricato – presso un qualunque ufficio postale. A questo punto bisognerà avere un po’ di pazienza: per l’avvertimento si terrà conto dell’Isee naturalmente ma verrà data priorità alle famiglie con minori di età crescente.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it