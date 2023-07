Sondaggi elettorali Tecné, centrodestra in discesa

Condividi su

Cala leggermente anche la fiducia in Governo e premier

A dispetto di quanto vedono alcuni sondaggi elettorali, come quelli di Swg, per quelli di Tecnè i partiti della maggioranza sono nel complesso in calo, in particolare per colpa di Fratelli d’Italia e di Forza Italia.

Il primo scende dello 0,3% al 29,3%, mentre il partito fondato da Silvio Berlusconi cala di due decimali e va all’11%, comunque una cifra altissima a paragone di quella che gli attribuiscono gli altri sondaggisti.

Solo la Lega vede un leggero aumento, dello 0,1%. All’opposizione destini diversi per il Pd, che scivola sotto il 20%, al 19,8%, dopo avere perso lo 0,3%, e il Movimento 5 Stelle, che invece guadagna lo 0,2% e va al 15,5%. Segno più anche per Sinistra Italiana/Verdi e +Europa che sale di un decimale andando al 3,1% e 2,4%.

Pure Azione e Italia Viva crescono dello 0,1% e ora sono rispettivamente al 3,6% e al 2,6%.

Sondaggi elettorali Tecné, i dati sulla fiducia verso Governo e Giorgia Meloni

Come sempre i sondaggi elettorali includono anche i numeri sulla fiducia degli italiani verso il premier e l’esecutivo.

Quest’ultimo è visto positivamente dal 47,5%, lo 0,3% in meno di una settimana prima, mentre le opinioni negative salgono dello 0,2%, al 46,2%.

Va meglio a Giorgia Meloni: a credere in lei è il 53,5%, e seppure anche in questo caso vi sia un calo di tre decimali, si tratta sempre dell’11,5% in più di quanti dichiarano di non nutrire fiducia nel premier, il 42,4%, in crescita, ma solo dello 0,1%.

Salgono di due decimali gli indecisi, al 4,1%.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 6 e il 7 gennaio su 1000 soggetti con metodo Cati-Cawi

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it