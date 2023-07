Analisi sentimento social TP: sì a Patrick Zaki cittadino italiano

Condividi su

Analisi sentimento social TP: sì a Zaki cittadino italiano

Una bella notizia come quella della liberazione di Patrick Zaki – tenuto in custodia cautelare per 22 mesi dopo 18 rinvii – ha aperto una fronte di discussione che ha polarizzato l’opinione pubblica. Concedere o no la cittadinanza italiana all’egiziano Patrick Zaki?

Per la sua liberazione, l’Italia è stata in prima linea. In questo, gli ultimi governi hanno mostrato sensibilità nel portare avanti questa causa. Ora, lo studente dell’Università di Bologna potrebbe ricevere la cittadinanza italiana. Questo, però, ha provocato una spaccatura, legata probabilmente alla mancata accettazione da parte di Zaki di accettare il volo di Stato per tornare in Italia offerto dalla premier Giorgia Meloni.

Analisi sentimento social TP: sì a cittadinanza italiana per Patrick Zaki per oltre il 60% degli utenti

Abbiamo così posto la domanda: “Siete a favore della concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki?”

Hanno risposto in molti e tra Facebook, Instagram e Twitter sono stati 787 gli utenti che si sono espressi nel merito. Nel complesso, 490 di questi si sono decantati a favore della concessione della cittadinanza (62%), mentre 297 hanno espresso un parere negativo (38%).

Maggior appoggio su Instagram, meno per utenti Facebook

Considerando che ogni piattaforma ha un suo target – ricordiamo che il sondaggio è stato effettuato su tutti i canali social di Termometro Politico e di Election Day – i risultati possono essere ben differenti. La piattaforma che tira maggiormente per il sì alla cittadinanza italiana a Zaki è Instagram (65% a favore, 35% contrari). Su Facebook, invece, per quanto il numero di rispondenti sia decisamente minore (34, a fronte dei 638 rispondenti su Instagram), il risultato è molto diverso: il 59% non concederebbe la cittadinanza allo studente egiziano (contro il 41% di chi invece si pone a favore della concessione).

