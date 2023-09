Condividi su

Cedolino Noipa Settembre 2023: ecco cosa aspettarsi. Manca il FIS

Giunti a settembre 2023, i dipendenti dei settori dell’Educazione della Pubblica Amministrazione sono ovviamente interessati riguardo al prossimo stipendio NoiPA. Ci saranno bonus, indennità aggiuntive o altre novità in arrivo? Scopriamo in questo articolo i dettagli relativi allo stipendio NoiPA di settembre. Ricordiamo che l’importo è già visibile (QUI i dettagli).

Stipendio NoiPA di settembre: Uno Sguardo al Futuro

Un aspetto degno di nota dello stipendio NoiPA di settembre riguarda la componente delle addizionali all’IRPEF. In tal senso, ci sarà una voce negativa associata sia all’addizionale comunale che a quella regionale. Questa voce sarà presente fino a fine anno.

Inoltre, per il prossimo stipendio NoiPA di settembre, è previsto il pagamento di una rata mensile relativa all’assegno accessorio dell’1,5%, che continuerà a essere riconosciuto anche nei prossimi mesi fino alla fine del 2023.

Da non trascurare tra gli elementi che contribuiranno a definire lo stipendio NoiPA di settembre è il taglio del cuneo fiscale. È importante notare che la percentuale di tale taglio varia in base al reddito di ciascun lavoratore, prevedendo una percentuale massima del 7% per coloro che hanno un imponibile previdenziale mensile inferiore al limite di 1.942 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori che non hanno ancora ricevuto rimborsi legati al modello 730, potrebbero riceverli proprio con lo stipendio NoiPA di settembre. Allo stesso modo, coloro che non hanno ancora beneficiato degli arretrati a causa del blocco dei pagamenti potrebbero vederli riconosciuti direttamente nel prossimo stipendio NoiPA di settembre.

Clicca qui per tutte le ultime su NoiPa

Cedolino Noipa settembre 2023: Ancora nulla per pagamento FIS. Attes

Passiamo ora al discorso relativo al pagamento del Fondo d’Istituto (FIS), che coinvolge un vasto gruppo di lavoratori nel settore scolastico. Va sottolineato che al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi necessari per ricevere finalmente i pagamenti del FIS. Ciò è dovuto alla necessità di attendere che i fondi economici necessari per erogare il FIS arrivino effettivamente alle Istituzioni Scolastiche. Considerando che Noipa lavora ai cedolini di settembre fino a fine agosto, è impossibile vedere questa voce nella prossima busta paga.

Per ricevere gli importi del FIS, potrebbe essere necessario attendere un’emissione speciale o l’accredito nello stipendio di ottobre.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it